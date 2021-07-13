【消委會】書展期內設選擇月刊45周年攤位　讚好專頁、上載自拍即領限定禮品

▲ 書展期內設選擇月刊45周年攤位，讚好專頁、上載自拍即領限定禮品。(消委會提供)

消委會今(13日)表示，為慶祝《選擇》月刊出版45周年，明日至7月20日一連7天，在《香港書展》設立以生日派對為主題的攤位，歡迎市民組隊參與，分享喜悅並同時訂閱《選擇》，消委會提醒市民留意以下4個要點，並領取書展限定禮品。

主題打卡牆自拍，參賽贏保鮮花：現場將設有色彩繽紛的生日主題打卡牆，並提供不同道具，供入場人士自拍；留念之餘，亦可上載至Facebook，並hashtag#選擇月刊生日Party，即可參加「最開心的45歲」攝影比賽。消委會將選出45幅最歡樂的照片，得獎者可獲得本地花藝師的手作保鮮花「永恆玫瑰」。

生日祝福留言即取便攜放大鏡：市民在現場即時「讚好」《選擇》Facebook專頁，及留言「生日快樂」祝福字句，可獲贈「實用便攜放大鏡」，隨時隨地清晰閱讀食物標籤和營養標籤，守謢自己和家人的健康。

書展限定訂閱優惠：為回饋讀者多年來的支持，特別推出「書展訂閱優惠計劃」，為廣大讀者提供訂閱優惠價，並額外贈送書展限定禮品，現凡訂閱1年12期《選擇》月刊，可選贈「環保不鏽鋼便攜餐具套裝」或「時尚旅行收納袋套裝」；若訂閱2年24期《選擇》月刊，可獲贈「棉質毛巾套裝」。凡於書展優惠期內訂閱1年12期或2年24期，均可額外獲贈書展限定禮品「簡約運動腰包」。

送贈新書響應接種疫苗計劃出示已接種一劑或兩劑疫苗紀錄的入場人士，可獲贈7月14日出版的第537期《選擇》月刊。

《選擇》月刊攤位：灣仔會展 Hall 1B-D26

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記者：陳麗娜