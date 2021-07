【港區國安法】法官質疑「光復香港」英文譯本宣揚港獨立場　辯方專家指梁天琦向以中文宣讀

▲ 辯方專家證人中大新聞與傳播學院院長李立峯今午開始作供。楊詠渝攝

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車,而被控違反《港區國安法》一案今(13日)於高等法院續審。法官質疑梁天琦採用的「光復香港」英文譯本是「Liberate Hong Kong」,是否反映其立場是要「解放」香港,並與其宣揚港獨的立場一致?辯方專家證人回應指不得而知,因梁一直以中文宣讀有關口號。

首名辯方專家證人香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡今午繼續接受盤問後,法官彭寶琴問及前本民前發言人梁天琦在發表「光復香港 時代革命」的競選口號時,他採用的英文翻譯是「Liberate Hong Kong」而不是「Reclaim Hong Kong」,這是否反映他的立場是不僅要「取回」香港,更加要「解放」香港,亦即與他一向宣揚的港獨立場一致?

李回應指,梁天琦本人從未正面指出過有關口號的英文翻譯,他一直只以中文使用有關口號,而在梁向政府提交的選舉文件中,當他提及有關口號時,其英文譯本更是「Ignite revolution to reclaim our Hong Kong, our age」,與中文版本完全不符,因此大家在探討有關口號的意思時才會遇上困難。

李續指,當大家談及中文版口號時,會追溯至梁天琦身上,但當談及英文版口號,卻是追溯至2020年出現在旗幟上的版本。法官彭寶琴質疑,早於2016年2月,梁天琦發表競選演辭時,其台上佈景板已出現「Liberate Hong Kong Revolution of our Time」的英文版本口號。李回應指她難以回答此問題,因為梁一直以廣東話宣讀有關口號,佈景板上的英文譯本是否反映其真實意圖則不得而知。

第二名辯方專家證人中大新聞與傳播學院院長李立峯隨後亦出庭作供,李首先解釋他為探討「光復香港 時代革命」口號的意思,所撰寫專家報告時採用的研究方式。李談及在焦點小組(focus group)討論中,有參與者會認為即使他不支持港獨,但他亦會宣讀有關口號,因為他認為有關口號的意義超越字義,亦隨時間會轉變。

涉案被告唐英傑(24歲)被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪,以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。3名法官裁定表證成立,被告不自辯,傳召專家證人作供。聆訊明(14日)續。

記者:楊詠渝