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【MIRROR星蹤】跟盧瀚霆+陳卓賢遊香港景點　Ian公開本地打卡秘點【附交通資訊】

娛樂 17:52 2021/07/13

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MIRROR星蹤。

疫情令港人不能出埠旅行，旅發局與男團組合MIRROR成員合作，發掘香港秘境，令港人不用出國仍可欣賞美景。盧瀚霆（Anson Lo）及陳卓賢（Ian Chan）在社交平台上載打卡影片，與粉絲分享香港鮮為人知的影相秘點。

Anson Lo就在西環發現到富有藝術氣息的街頭藝術。他在IG貼出西環「藝里坊」壁畫前拍的照片，擺出跳舞甫士，超有感覺。他提到在熟悉的街頭多花心思構圖，即可拍出全新視角，還叫其粉絲「神徒」提供香港「打卡位」，或有機會現身當地拍照。有心的粉絲們可四出探索美景，或可與偶像相遇。

Anson Lo分享：「雖然平時好忙💪🏻但係點都會搵機會散下步放空下個人～原來無論幾熟悉嘅街道，只要構圖花啲心思，已經可以帶嚟全新視角！你估唔估到呢度喺邊呀？🙆神徒們👶🏻不如你哋留言話我知香港仲有啲咩正嘅打卡位，等我揀啲地方去影靚相比你哋睇啦！」

    點擊圖片放大
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當局又邀請了MIRROR團隊中另一位的成員Ian，在IG帖文中分享在石澳拍攝的「女友視覺」靚相，他說只要細心探索，在香港也可找出很多富異國風情的地方，還請其粉絲「Hellosss」分享私藏景點，稍後隨時約兄弟一同打卡。

Ian分享：「Hellosss 你哋估唔估到呢度係邊度？每次嚟到石澳都好似去咗歐洲小鎮咁，最啱散下步順便搵下啲新嘅創作靈感！☺其實只要細心探索，喺香港都可以搵到好多異國風情嘅地方！不如你都分享下你嘅私藏景點比我知？遲啲有機會我會揀啲你哋提議嘅地方同兄弟打卡，影返啲靚相畀你睇！😉😉」

西環藝里坊

地址：西環忠正街8號
開放時間: 全日開放
交通： 由西營盤站B3出口開始起行 

石澳交通資訊：港鐵筲箕灣站A3出口，轉乘9號線巴士或的士或紅色小巴前往

同場加映：陳卓賢訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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