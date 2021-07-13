【星二代學校】陳浩民結婚10周年曬P圖全家福　餅印4子女全讀St. Cat重兩文三語

▲ 陳浩民與蔣麗莎曬出P圖全家福慶祝結婚10周年。

51歲的陳浩民與年輕16載的內地模特兒蔣麗莎無懼年齡差距，已攜手走過10年婚姻，5年間誕下4子女，經常在微博曬恩愛。蔣麗莎日前分享最新全家福以慶祝結婚10周年，卻引來網民批評P圖過度，「眼睛P得都失真了」，相中一家六口都瞪大眼，陳浩民更回春變成林志穎。

蔣麗莎發帖文感謝老公︰「十年風雨，患難與共！結婚10周年快樂！」相中3個女穿上粉色仙女裙擺出淑女甫士，身邊擺滿紅色花束，蔣麗莎則手持紅色心心氣球，構圖好sweet，但一家人的大眼樣貌有靈異感，尤其陳浩民頓時返老還童，極像「不老男神」林志穎。

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網民笑全家似copy and paste

網民不禁留言指蔣麗莎P圖失手，「一家人共用一張臉」、「眼睛P得都失真了」、「感覺每個人的臉都是一樣的」，還笑指一家人的樣子像「複製黏貼」copy and paste。

其實陳浩民一家六口本身都是餅印家庭，不P圖也很似樣，連讀書都要4子女讀同一間學校，全部送入星二代名校St. Catherine's國際英文幼稚園（下稱St. Cat），兩夫妻喜歡學校著重英普發展，同學間則講廣東話，令孩子兩文三語有良好發展。

▲ 一家人與長輩都留港生活。（微博圖片）

陳浩民親自送仔女返學

兩夫妻曾分享接送三女Isabella和細女Victoria上校車的短片。陳浩民在片中感慨表示，自己經常北上工作，在香港的日子都會盡量親力親為湊仔女返學，蔣麗莎指浩民每次看著女兒上學，心情都很複雜，口裡說「沒有感覺」，可是心裡卻捨不得。

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陳浩民為養家經常中港兩邊走，蔣麗莎兼負一打四的重任，還要惡補香港教育制度，以免為孩子選錯校。蔣麗莎在家似足家庭老師，陪子女玩flash card教兩文三語，亦不主張玩手機及iPad，寧願孩子家嘈屋閉好過做低頭族。

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升小讀蘇浙 大女奪優秀獎

蔣麗莎曾分享帶大女Elizabeth去拔萃女小學面試，最終沒有入讀。子女於St. Cat幼稚園畢業後，均升讀蘇浙公學國際部（KCIS），大女Elizabeth兩年前曾奪得優秀學生獎，蔣麗莎感言女兒得獎比見到老公得獎更開心，還表示自己永遠是女兒的鐵粉，會永遠支持女兒。

現時St. Cat的K1全年學費是$70,433、K2及K3則收$76,615（同分11期）；而KCIS小一至小六學費全年為$85,500（分10期）。以陳浩民的吸金力來說，所選的學校不算是天價學費。

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責任編輯︰王明芳