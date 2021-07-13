【皮膚紅腫】男童全身出紅疹痕癢難耐　醫生揭真兇禽螨：會從冷氣機入侵

▲ 台灣多名孩子全身出紅疹，痕癢難耐，醫生揭是禽螨所致。

夏日天氣炎熱，小朋友也容易出現皮膚問題。台灣有兒科醫生在最近一兩個星期，就發現有數名小病人的皮膚被叮得紅腫，痕癢無比，起初以為是跳蚤，經診斷後發現真兇是「禽螨」。

孩子皮膚被叮咬

台灣家安小兒科診所許志煌醫師於周一（12日）在facebook專頁發帖分享案例，自台灣實行三級警戒以來，市民多留在家避疫，病人少了。然而，最近一兩個星期，孩子發燒的比例倒是多了一些，大多是咽喉發炎，有一些是腸病毒或是口腔泡疹，至於嬰幼兒，長玫瑰疹的不少。這些都是很常見的疾病，大家小心就可以。

小孩除了因患以上疾病來看醫生，許志煌醫生亦提及，天氣熱導致孩子皮膚問題不少。有一天，許醫生更是連續看了好幾個小孩，他們的皮膚都是被叮的亂七八糟，癢到不行，連看照片都覺得癢，而且之前反覆在外面就醫就是不會好。當時許醫生第一眼的感覺是跳蚤，但再想也不可能一直被跳蚤咬。

▲ 男童被禽蟎叮咬，全身多個位置出現紅疹。（圖片︰家安小兒科診所許志煌醫師）

跳蚤VS禽螨

醫生翻開小孩患者的衣服、內褲，他就診斷出這不是跳蚤所造成，而是被「禽螨」咬的。事實上，從單一病灶，即疾病在身體組織中的發源處來看，很難分別是跳蚤或是禽螨。但是跳蚤和禽螨的習性不同，因此病灶的分布也會很不一樣。

除了暴露出來的皮膚會遭殃，由於禽蟎會爬行，一旦爬到衣服褲子的邊緣或是皺摺處走不過去，就會在邊緣位大量叮咬，所以疹子會成群密集的出現，即特別是內衣內褲或是尿布的周邊。

至於跳蚤大多會攻擊下肢沒有衣服遮蔽的地方，很少在腋窩、脖子、前胸、肩膀和上肢，如在這些地方出現咬痕，就要小心可能是禽螨引致。

禽蟎寄生在野鳥

「禽螨」顧名思義和飛禽有關係。許志煌醫生解說，禽蟎寄生在野鳥身上，吸食鳥血維生，也會吸食人血。野鳥可能棲息或築巢在居家周圍，屋頂、屋簷、陽台、窗戶旁邊，或是窗型冷氣附近。於是禽螨就經由各種縫隙或是通氣孔，侵入屋內。他提醒大家在陽台晾衣服也要小心。

要解決被禽螨叮咬的問題，許志煌醫生建議簡單的方法，就是「保持社交距離」，不要讓野鳥野鴿子靠近住家就可以，可裝置驅鳥的設備，合法地移除周遭的鳥巢，同時徹底打掃居家環境。千萬不要用棍子打散鳥巢，這會讓禽螨大量逸出。

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本港野鴿身上有禽蟎

據本港漁護署的資料，非法餵飼使野鴿過度繁殖，當野鴿於住宅外的冷氣機槽築巢，身上的禽蟎便可經冷氣進屋，吸食居民的血液，導致皮膚紅腫及痕癢。如市民受到禽蟎滋擾，可以電郵聯絡署方，署方會派員到場作出建議，如了解要否提供無害的驅鴿劑予有關的物業管理公司。

根據法例，任何人未經漁護署批准，均不得干擾雀巢，否則屬違法。根據《野生動物保護條例》，私下拆走鳥巢、拿走鳥蛋或干擾其生活，最高可被罰款10萬元及入獄1年。

以上部分內容獲「台灣家安小兒科診所許志煌醫師」授權刊載報道，原文【按此】

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責任編輯：顏紫燕