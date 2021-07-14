【親子好去處】愉景新城打造Donut運動場迎奧運　Hit爆新興運動免費任玩

▲ 「Donut 運動場」今個星期六推出新興運動興趣班免費試玩。

暑假即將開始，家長又要開始煩惱帶小朋友去哪裏放電？原來下個月開始，有個地方不用曬太陽、有遊戲玩之餘又有各種課外知識可以學，最適合作為一家大小的暑期節目！

Donut & Ah Meow多年來廣受小朋友愛戴，卡通頻道內容涵蓋科學、天文、語文等知識，饒富教育意義。今個暑假，Donut & Ah Meow決定將小朋友熟悉的卡通帶來現實，在D·PARK愉景新城和大家展開一趟充滿夏日活力和富知識性的「盛夏探索之旅」。這場探索之旅包括4大互動區域—「Donut 運動場」、「Donut校園」、「Donut劇場」和「Donut開心營地」，不但可以發掘小朋友的多元智能，更可透過場內不同活動，全方位探索自我興趣和能力。而且場內活動刺激。

室內運動場大人小孩同樂

「Donut運動場」將成為荃灣區首個室內主題運動場，屆時日間將舉辦以小朋友為主的運動訓練班，如籃球班、排球班、體適能訓練班，更特設新興運動興趣班，如地板冰壺、健球、雪合球等，激發小朋友內在運動細胞。入夜後的「Donut運動場」會搖身一變成為大朋友的舒壓運動場地，大玩瑜珈班、太極班和HIIT訓練班等，讓一眾上班族舒解身心，大灑汗水的同時拋開都市壓力。

▲ 荃灣區首個室內主題運動場「Donut運動場」馬上強勢降臨D·PARK愉景新城。

「Donut校園」是匯合多元智能概念的零售快閃店，宏偉的校門、鬥智鬥力的拼拼樂遊戲、可愛的波波樹，以及打開知識之門的空中圖書，讓大小朋友大玩互動遊戲，亦是拍照留影的打卡好去處！「Donut校園」更帶來多款繪本童書、中英文圖書和精品，當中更包括人氣系列《好奇水先生》全套13冊、陳美齡親子繪本系列及暢銷多年的《小跳豆幼兒故事系列》。

「Donut劇場」則是全港首個以多元智能(M.I.)為核心的多用途活動空間，可供表演、座談會、講座、興趣課堂及消閒娛樂使用。暑假期間更會帶來與別不同的興趣課堂和工作坊，如兒童編程課程、劇場工作坊、氣球扭扭樂、非洲鼓體驗班等，讓一眾小朋友發掘多元智，尋找屬於自己的興趣。

全港首個室內露營Game

設以露營為主題的「Donut開心營地」為大家帶來全港首個室內填色露營體驗，讓小朋友發揮無限創意，把營地重新佈置，添上童趣顏色，既可於玩樂過程中藉着與其他小朋友互動，提升人際關係技巧，亦提高小朋友專注力和鍛鍊手眼協調度。場內特設Donut Tent，親子可共同協力打開營帳，點亮繽紛營地，完成體驗更可以優惠價購買Donut Tent，把野營體驗帶到真實山野上，讓親子一同發掘前所未有的親子時光！

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由7月17日起將有連串動感探索體育活動，期間更特設新興運動體驗的優先試玩，試玩體驗包括圓網球、兒童桌球及躲避盤等，其中兒童桌球將由本地著名桌球員傅家俊成立的大師桌球王國導師進行專業指導，一同迎接運動狂熱，參加方法十分簡單，小朋友只需現場登記，費用全免。

「Donut 運動場」：新興運動體驗優先試玩

日期：2021年7月17日至2021年7月23日

時間：下午1時至5時

地點：D·PARK愉景新城L1

試玩體驗：圓網球（6歲或以上）、兒童桌球（4歲至10歲）、躲避盤（6歲以上）

參加方法：現場登記，費用全免

記者：王嵐