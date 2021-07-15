【海外升學】女兒每周測考日日補習喘不過氣　港媽心痛送女赴英讀基礎課程升上法律系

▲ 女兒每周測考日日補習喘不過氣，港媽心痛送女赴英國讀大學基礎課程。

近年香港掀起移民潮，家長們對於海外升學的需求大增。有升學中心早前委託私營研究及調查機構進行調查，於今年5月期間向300個家庭進行網上問卷調查，發現近7成父母已經或有意送子女往外國升學，當中最受歡迎的國家是英國、澳洲及加拿大。

大地教育發表「2021年港人海外升學意向」，顯示近七成（66%）家長已經或有意送子女往外國升學，當中三大主因分別是，對本港教育無信心（51%）、希望小朋友可以在新的教育制度和思想文化環境中成長（48%）及香港現時的政治氣候環境（42%）。

▲ 大地教育發表「2021年港人海外升學意向」，顯示近七成（66%）家長已經或有意送子女往外國升學。（梁節儀攝）

另外，受訪家長送子女到海外升學有不少擔憂，當中近6成（55%）的家長對子女「獨立自理能力」及「在新環境的心理壓力及情緒影響」兩方面甚為擔心，反而「經濟負擔」則不足半數（46%）。

而調查亦顯示，不少家長打算將子女在12至18歲時送到海外升學，當中近一半（47%）受訪家長傾向選擇讓子女入住寄宿學下，而英國則成為家長們選擇海外升學的最熱門之地。

寄宿學校有監管具安全性

大地教育行政總裁莫柏祺表示，寄宿學校的監管及體制較適合國際學生，在安全性及監管上。寄宿學校具有優勢。再者，在作息時間方面，他表示，不少小朋友在課後只顧玩電腦遊戲及電話，但寄宿學校設舍監規管娛樂時間，

舍監會收手機，電腦也會制定使用時間，香港的小朋友有些陋習，但監管上寄宿學校做得不錯，從而讓家長們選擇。

選擇寄宿學校建議先看學校校風

除此，莫柏祺建議家長選擇寄宿學校時應看重學校的校風為主，

普遍家長會看重學校排名，但單看排名只會增加小朋友的壓力，情緒上容易受影響。

他又指出，家長希望送子女海外升學，其中一個原因是讓孩子有良好的讀書環境，並非填鴨式教育，建議家長應以校風為最大的依歸。

▲ 大地教育市場營銷經理鄭迦南（左）及大地教育行政總裁莫柏祺（右）。（梁節儀攝）

LOTR對學生簽證影響不大

至於簽證方面，根據英國內政部7月8日更新指引，已多次延長申請限期的酌情入境安排「特許入境許可」 LOTR（ Leave Outside the Rules ），入境期限將於7月19日屆滿，大地教育市場營銷經理鄭迦南表示，LOTR對以學生簽證到英國讀書的學生影響不大，

現時普遍學生並非以BNO Visa到英國升學，有沒有LOTR政策對他們來說都沒有分別。

港生感香港讀書受壓 選擇到英國升學

▲ 港媽心痛女兒在港讀書壓力大，送女到英國升讀大學基礎課程。（梁節儀攝）

姚太的女兒姚彤宜早在2019年決定到英國升讀大學基礎課程，當年還是中四學生的她於一間Band 1中學讀書，深感香港讀書壓力大，源源不斷的考試測驗讓她喘不過氣，

每天補習的時間排到密密麻麻，每天補習到晚上8時9時才回家。

最後，經過系列的資料搜集及升學中心的意見後，她決定完成中五後，便到英國Durham University升讀大學基礎課程；而在申請的過程中，因各樣的成績達標，學校更向她頒發6,000英鎊（約6萬港幣）的獎學金。來年，姚彤宜將會在Durham University的法律系升讀二年級。

海外升學培養女兒獨立

姚太表示，從小到大女兒養成飯來張口的習慣，到外國升學便可讓她學習如何過獨立生活。她記得，在前往英國之前，她教導女兒如何在生活上自理，經過2年的時間，她深感女兒變化甚大，

以前進入廚房從來不會加熱食物，現在懂得使用各樣爐具，分享、認識及愛惜食物。之前食一口覺得不好吃就不吃，現在她看見快過期的食物就會盡快吃掉，不會浪費。

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在適應方面，姚太認為，當女兒決定到英國讀書時，父母的支持非常重要，建議家長陪同子女到英國先安頓。而之後的日子中，每天會透過視像電話了解對方的生活，

她有需要就可以找到，24小時都可以找到我，我也不會關掉電話。

心理學家：鼓勵孩子表達想法

▲ 輔導心理學家吳加垚建議，家長應以一個不批判的態度與子女溝通。（梁節儀攝）

由於子女到外國升學，家長便與子女展開Long D（異地）關係，輔導心理學家吳加垚建議，家長應以一個不批判的態度與子女溝通，鼓勵他們表達自己的想法。另外，家長可與子女一同發掘當地一些趣味日常資料，例如當地的景點、娛樂地方及餐廳等等，讓子女更加立體知道在當地如何生活，加快適應當地生活。

疫情下海外升學貼士：

香港現時被英國列入黃色觀察名單，從香港入境英國的學生需要完成以下三個步驟：

1. 登機前3天內按英國政府認可的檢測類型進行一次新冠病毒檢測

2. 出發前向英國政府繳付兩次當地檢測費用，在抵達英國後第二及第八天進行自我檢測。學生亦需要在英國自我隔離10天

3. 在登機前填寫乘客申報表

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記者：梁節儀