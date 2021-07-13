【退伍軍人病】伊院75歲病漢染退伍軍人病　併發肺炎命危留醫ICU

▲ 伊利沙伯醫院發生一宗退伍軍人病個案。（資料圖片）

衞生防護中心今日（13日）正調查伊利沙伯醫院內一宗退伍軍人病個案，涉及75歲男病人，本身有長期病患，7月8日發燒，同日到伊利沙伯醫院急症室並入院，其後轉往深切治療部作進一步治療。他的臨床診斷為肺炎，現時情況危殆。



他的氣管分泌物樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊，他因長期病患於6月25日入住伊利沙伯醫院接受治療，並於7月5日出院。



衞生防護中心發言人說，署方正聯同伊利沙伯醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。



署方正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並已對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。調查仍在進行中。

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責任編輯：吳卓峰