【競爭條例】有感本港發展墮後英國　4名港大生拍麻雀題材短片推廣平等競爭

▲ 4名大學生借鑒經典麻雀電影，將圍標、合謀定價等概念融入打麻雀中，拍成微電影並上載到社交網站。（陳國峰攝）

競爭法看似遙不可及，但維持公平貿易卻必不可少。4名大學生借鑒經典麻雀電影，將圍標、合謀定價等概念融入打麻雀中，拍成微電影並上載到社交網站。團隊冀透過市民日常接觸的題材引起共嗚，令觀眾更容易理解商家之間「做媒」對消費者的損害。

競爭事務委員會年初舉行比賽，邀請本港大專學生，透過社交媒體發帖文，宣傳《競爭條例》如何維護平等競爭環境，並保障商界及消費者利益。

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從182支參賽隊伍脫穎而出奪冠的吳悅之（Jade）、黃凱琪（Michelle）、黄浩誠 （Gordon）和呂浩銘（Alvis）團隊，參考了電影《嚦咕嚦咕新年財》中，劉青雲「使橫手」不停改遊戲規則致古天樂輸清光、劉德華為飾演弟弟的古天樂討回公道與劉決戰等經典場景，翻拍出麻雀枱上三位玩家以不同小動作互通消息，以及協議各自做不同麻雀花色，他們之間不須互相競爭，聯手令第四位玩家蒙受損失，來表達「濫用市場權勢」與「瓜分市場」的概念。

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曾在英國交流時接觸到競爭法的Michelle表示，香港與當地同屬商業市場主導，競爭行為十分常見，但本地競爭條例的訂立較遲起步，認為有必要更廣泛地向市民推廣，回港後適逢比賽招募參賽者，故與同期交流生Jade及另外2名成員一同參加。

團隊選擇以麻雀為拍攝主題，希望題材可「貼地」，增加觀眾追看性，認為若只有數名觀眾不認識的演員演出打麻雀的玩家，難以引起觀眾共鳴，故採用港人的共同回憶經典麻雀電影為藍本，但團隊續指，作品製作期只有一個月時間，當中需要籌集演員、製作道具等，是對團隊的巨大挑戰。

4人分工明確， Michelle主要負責劇本創作及搜集法例方面資料、Jade則負責平面造型設計、Alvis負責影片拍攝及剪輯，至於主演的Gordon則指難忘拍攝其中一幕需要女主角「反枱」的戲份，故選擇對她破口大罵令她感憤怒：

當時她的樣子十分驚恐的看著我，對我的表現不知所措，我卻對她說：「你是否很生氣，生氣便反枱吧。」

他們強調，參加是次比賽除了可以在個人履歷表上增添亮眼成績外，更可以認識不受同院校的大學生，互相交流，若再遇到同類型的比賽指仍會參加。

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記者：陳麗娜