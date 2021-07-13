【打針紀錄】醫健通eHealth手機app可展示針卡二維碼　16歲以下也可參與醫健通

▲ 利用醫健通eHealth手機程式，可出示新冠疫苗接種紀錄二維碼。（資料圖片）

為方便市民保存新冠疫苗接種紀錄，政府醫健通和eHealth手機程式已提升功能，包括簡化16歲以下人士參與醫健通流程，以及透過醫健通eHealth手機程式出示新冠疫苗接種紀錄二維碼。



政府發言人稱，16歲以下人士現可透過新冠疫苗接種計劃更便捷地參加醫健通。家長或監護人只需於網上為16歲以下人士遞交醫健通申請，並於子女接種疫苗時出示申請確認書列印本及子女的身分證明文件正本，便可以成功參加醫健通。家長更可於醫健通eHealth手機程式查閲子女的新冠疫苗接種紀錄。

另外7月8日起，市民進入規定須完成接種新冠疫苗的餐飲業務處所或表列處所，可使用醫健通eHealth手機程式出示其新冠疫苗接種紀錄二維碼。有關流動應用程式可支援iOS、Android及華為的流動裝置，所建立的疫苗接種紀錄二維碼亦符合相關的認證規格和保安及私隱要求。政府向餐飲業務處所和表列處所提供的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，亦能夠讀取有關二維碼。

食物及衞生局發言人說，醫健通是一個由政府開發的電子平台，在參加者知情同意下，疫苗接種及醫療紀錄可讓公營和私營醫護機構雙向互通，有助加強政府的藥物監察警示系統，進一步確保疫苗的安全性。

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責任編輯：吳卓峰