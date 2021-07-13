【海洋保育】WWF更改海鮮指引 首籲避免吃波士頓龍蝦

▲ 世界自然基金會香港分會（WWF）把波士頓龍蝦的選擇分類，由之前的「綠色—建議」，更新為「紅色—避免」。（WWF圖片）

我雖不殺鯨魚，鯨魚卻因我而死？世界自然基金會香港分會（WWF）建議，本地消費者今後應避免吃波士頓龍蝦，以免傷害北大西洋露脊鯨。

WFF剛推出《海鮮選擇指引》更新版，波士頓龍蝦由之前的「綠色—建議」，連降兩級至「紅色—避免」，與鯊魚、藍鰭吞拿及鰻魚屬於同一類。

WWF海洋保育主任王希允解釋，雖然波士頓龍蝦本身未受到絕種威脅，不過其捕撈地與北大西洋露脊鯨的棲息地重疊，嚴重威脅到該鯨魚物種。北大西洋露脊鯨或遭誤捕，以及被捕撈龍蝦的器具纏繞，去年在世界自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》已由「瀕危」列為「極度瀕危」。WWF建議消費者，改選「綠色—建議」類別的品種，例如西澳龍蝦。

新修訂的指引加入多種港人常食用的海鮮，以網站形式刊載 (wwf.hk/seafood-guide)，方便手機上瀏覽，讓公眾及海鮮供應商均可查閱本地70多種海鮮的可持續狀況。資料涵蓋品種名稱、來源地、生產方法，以及於指引類別，即「綠色—建議」、「黃色—想清楚」或「紅色—避免」。

新指引加入不少新品種，包括日式餐廳常見的海鮮，如鯖魚、油甘魚和比目魚皆屬「黃色—想清楚」，吃用與否應視乎其生產方式。「綠色—建議」亦加入了鯷魚、帝王蟹、麵包蟹、西澳龍蝦及斑點蝦。

香港屬亞洲人均海鮮消耗第二高，超越了日本及馬來西亞等地，大家的海鮮選擇對於全球漁業資源有著直接而深遠的影響。7月14日為「鯊魚關注日」，WWF期望大眾根據指引選擇環保海鮮，不吃「紅色—避免」產品，例如鯊魚及鰩魚。

責任編輯：姚沛鏞