【販運毒品】警偵破3宗毒品案檢逾6300萬元毒品　首次揭發牛油果煮食油混入冰毒

▲ 警偵破3宗毒品案檢逾6300萬元毒品。（曾秋文攝）

警方毒品調查科及新界南總區探員在本月11及12日在全港多區展開反毒品行動，先後拘捕6名男女，行動中檢獲93公斤毒品，市值約6,300萬元。被捕3男3女，年齡介乎19至33歲，涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪。

毒品調查科(行動)警司陳江明表示，警方毒品調查科和新界南刑事部探員在過去兩日在元朗八鄉、粉嶺、沙田和旺角拘捕6名男女，檢獲93.3公斤毒品，包括19公斤可卡因、34.8公斤冰毒、少量霹靂可卡因和氯胺酮、130枝混入牛油果煮食油的液態冰毒，和一批制毒工具，總值6,300萬元。

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毒品調查科(行動)總督察葉秀蘭表示，在本月11日晚上警員在元朗馬鞍崗村一村屋外截查兩名男子，在其中一人身上搜出1磚約1公斤的可卡因，其後到其租住的村屋內，發現18包、共重18公斤以茶葉錫紙袋包裝的冰毒，和4包以可再封膠袋包裝的、共重約3.5公斤的冰毒。另外搜出800枝、每枝重1公斤的牛油果煮食油，在當中130枝中有液態冰毒，估計可提煉39公斤冰毒。

在調查期間警方發現一間位於旺角界限街的劏房單位與案有關，再搜出5磚共重約5公斤的可卡因。案中共檢獲65.5公斤毒品，總值4020萬元。案中拘捕一名南亞裔男子和一名本港男子(23歲和22歲)，明日(14日)在屯門裁判法院提堂。

至昨日(12日)，毒品調查科人員到粉嶺嶺高埔北村截查兩名19歲和20歲女子，搜出9包、共重205克的霹靂可卡因，兩女和另一名25歲男子共同租住附近一間鐵皮屋，警員到屋內搜查，搜出3袋共重約3公斤的冰毒、13磚共重13公斤的可卡因、230克氯胺酮、55克霹靂可卡因，檢獲的毒品總值約1750萬元，3人將在明日(13日)在粉嶺裁判法院提堂。

另一宗毒品案發生在沙田區，新界南總區重案組總督察周子軒表示，重案組人員在昨日突擊搜查沙田石門安平街一酒店房間，檢獲10.3公斤冰毒，總值547萬元，拘捕一名33歲女子，明日在沙田裁判法院提堂。

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記者：曾秋文