【畢業實習】中電推實習計劃今起接受報名　60個名額去年有逾10人獲聘為全職員工

▲ 中電連續第二年推出為期一年的畢業生實習計劃。(中電提供)

本港疫情反覆持續逾年，就業市場未見穩定。中電連續第二年推出為期一年的畢業生實習計劃，今起接受報名，計劃將提供60個實習名額。實習職位包含商業、電子工程、電機工程等共14個範疇。中電表示，期望在疫情下為大學畢業生提供工作機會，累積經驗，去年計劃結束後，有10多人獲聘為全職員工；有去年參加計劃的畢業生指，疫情下求職困難，參與實習可以累積經驗。



中電實習計劃每月實習薪金約15,000元，一年實習後，有意於中電留任全職的實習生可向公司申請，雖公司稱並不確保一定獲聘，但會相較其他求職者較有優勢。根據上年度的數據，60名實習生只有10多名能成為全職的員工。

去年參與計劃的實習生時健寧本身修讀電機工程，為2020年香港大學電機工程系畢業生，現正在中電輸電部實習。她於中電實習前，已有一份穩定的全職，但原公司規模較小，工作性質與自身興趣不符，令她有意另覓新工作。機緣巧合，她在同年9月開始於中電輸電部實習，協助改良輸電系統警報流程，她認為計劃能助她深入了解整個電力系統。

時健寧表示，大部分女性可能會擔心參與工程工作，會因性別而受到差別對待。但她指示輸電部的工作技術性較多，體力勞動較少，公司會為每一個員工提供相同工作機會，令她在知識和技術方面都有不同的增長。

大學主修社會科學的吳浩天現於中華電力業務策略及創新部門實習，負責數據分析的工作。他表示，去年求職實在非常艱難，寄出過百封求職信但只有甚少面試機會。因疫情後，發現數據分析為將來社會工種的大趨勢，決定申請數據分析的實習職位，挑戰自己。他稱自己個性較內向，不喜歡與別人使用電話溝通，但因工作性質，必須了解不同部門的需要，繼而改變自己的性格。

除了參加中電畢業生實習計劃外，大學工程系畢業生還可申請中電見習工程師計劃，中三或以上程度學生則可申請見習技術員計劃，兩項計劃均由中電提供訓練，分派學員至各個工程部門工作累積實戰經驗。見習工程師計劃和見習技術員計劃今年已招聘逾60名畢業生。至於仍然在學的大學生，中華電力推出了暑期實習生及一年實習生計劃，藉此吸引有潛質的青年人畢業後加入公司。

實習計劃今日（13日）起接受報名，申請可於中電網站遞交（http://clp.to/graduate-internship-c）。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴