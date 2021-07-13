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【疫苗氣泡】食環署提醒處所負責人　須使用指定掃瞄器檢查顧客接種紀錄

社會 21:03 2021/07/13

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食環署發言人今日（13日）表示，因應「醫健通」流動應用程式可顯示新冠疫苗接種紀錄二維碼，食環署已相應更新「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，以供使用者讀取載於「醫健通」應用程式上的二維碼。（資料圖片）

食環署發言人今日（13日）表示，因應「醫健通」流動應用程式可顯示新冠疫苗接種紀錄二維碼，食環署已相應更新「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式，以供使用者讀取載於「醫健通」應用程式上的二維碼。

發言人說：「處所負責人須更新『驗證二維碼掃瞄器』流動應用程式（Android流動裝置為3.8.1版本、iOS流動裝置為3.9版本），方可讀取載於『醫健通』流動應用程式上的新冠疫苗接種紀錄二維碼。食環署亦已在『疫苗氣泡』專題網頁更新相關資訊。」

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的現行指明及指示，處所負責人須使用政府提供的「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式掃描顧客載有本地新冠疫苗接種紀錄的二維碼，政府並不接受使用其他掃描器或目測本地疫苗接種紀錄等方式。如為香港以外地區接種新冠疫苗的顧客，則須使用指定表格向處所負責人作出申報。

為減低2019冠狀病毒病傳播的風險，發言人呼籲各處所負責人及市民切勿鬆懈，繼續同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，並持續保持個人及環境衞生，確保處所清潔衞生及食物安全。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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