【強制檢測】7處地方納強制檢測　須於本月15日或之前接受檢測

▲ K11Musea7樓701號鋪鏞鏞．藝嚐館納強制檢測。（資料圖片）

食物及衞生局今日（13日）發出強制檢測公告，要求於指定期間，曾身處7個指明地方的人士，於7月15日或之前接受新冠病毒核酸檢測，當中包括早前曾於香港居住、涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，於指定期間曾身處6個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，曾逗留該6個指明地方的人士，即使已完成2019冠狀病毒病疫苗接種，亦須接受強制檢測。

另外，由於一間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該學校被納入今日的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

7月13日的檢測公告詳情：

（需於7月13日或之前檢測，如受檢人士於7月7日至11日已進行檢測，會視為已遵從強制檢測公告規定。

A. 屬再次檢測的指明地方

尖沙咀柯士甸道西1號圓方2樓2132號鋪pho.dle.bar，在6月23日下午6時至下午10時曾身處該處人士

旺角豉油街 60-104 號鴻都大廈部分地下至2樓快樂小羊火鍋餐廳，在6月25日中午12時至下午6時曾身處該處人士

深水埗石硤尾街1號地下B-C號鋪愛文生，在6月25日下午6時及下午10時曾身處該處人士

尖沙咀梳士巴利道18號K11Musea7樓701號鋪鏞鏞．藝嚐館，在6月23日中午12時至下午6時曾身處該處人士

佐敦彌敦道241-243 號香港體檢中心4樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司，在6月25日中午12時至下午6時曾身處該處人士

佐敦彌敦道241-243 號香港體檢中心4樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司，在6月24日上午10時至中午12時曾身處該處人士

B. 其他

將軍澳唐明街1號富康花園幼稚園大樓地下(部份)德寶國際幼兒園(富康花園)超過2小時人士

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責任編輯：曾卓鋒