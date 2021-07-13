【港府澄清】路透社指復星蒐集本港疫苗接種者個人資料　政府澄清指有關報道嚴重失實及表示極度遺憾

▲ 政府發言人今日（13日）發聲明表示，特區政府與復星所簽訂的採購協議中，並無任何條款涉及賦權或容許復星或任何第三方蒐集、取覽，或以任何方式獲取或使用疫苗接種者的個人資料。（資料圖片）

《路透社》今日報道，指台灣在上周通過富士康和台積電與德國藥廠 BioNTech 商討購入新冠疫苗「復必泰」，期間「復必泰」中華地區代理商上海復星開出的合約範本，參考自香港協議內容，要求蒐集疫苗接種者的相關個人醫療資料。政府今日（13日）澄清有關報道嚴重失實，並對相關誤導性報道表示極度遺憾。

政府留意到，有外國媒體於七月十二日報道稱香港特別行政區政府與復星實業（香港）有限公司所簽訂的採購協議中，有條款賦權復星蒐集香港的疫苗接種者的個人資料。

政府發言人表示，特區政府與復星所簽訂的採購協議中，並無任何條款涉及賦權或容許復星或任何第三方蒐集、取覽，或以任何方式獲取或使用疫苗接種者的個人資料。

發現言人強調，特區政府一向高度重視個人資料私隱，尤其是對醫療紀錄和相關資料的保護。本港的新冠疫苗接種計劃就個人資料的蒐集和使用有清晰及嚴格的指引和程序，並符合《個人資料（私隱）條例》的相關規定。有關疫苗接種計劃的《收集個人資料目的聲明》載列於衞生防護中心網頁。

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責任編輯：曾卓鋒