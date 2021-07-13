【地區服務】陳肇始視察深水埗地區康健中心　並與正使用中心服務市民交流

▲ 食物及衞生局局長陳肇始教授（右三）今日（13日）下午視察深水埗地區康健中心，了解其運作及提供的基層醫療健康服務。（政府新聞處）

食衞局局長陳肇始今日（13日）下午視察深水埗地區康健中心，了解其運作及提供的基層醫療健康服務。

隨着首間地區康健中心於2019年9月在葵青區成立後，食衞局於深水埗成立第2間地區康健中心，由非政府機構聖雅各福群會營運，透過醫社合作和公私營協作模式，提供各項政府資助的基層醫療健康服務，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理及社區復康服務。地區康健中心為地區的基層醫療樞紐，並會連結一個由私營醫護人員組成的地區服務網絡，以跨專業團隊提供服務，亦會協調區內其他提供社福及醫療服務的社區夥伴。

聖雅各福群會總幹事李玉芝的陪同下，陳肇始聽取中心代表簡介深水埗地區康健中心的運作和服務。此外，中心代表亦介紹了中心的主要設施，包括評估及會面區、活動區、健康資訊閣和康復及適健區的設施，並即場示範體感功能運動區的操作。陳肇始教授藉此機會和中心職員交流，並為中心職員打氣，同時指出地區康健中心計劃是整個公共醫療系統重要的一部分，旨在扭轉目前以治療為主的醫療服務、鼓勵市民預防疾病、加強自我和家居照顧、提升公眾的整體健康水平，以及減少不必要使用醫院或急症室服務，從而減輕公立醫院的負荷，並將為市民持續提供優質的基層醫療服務。在視察過程中，陳肇始教授與正使用中心服務的市民交談，聆聽他們對服務的意見。

深水埗地區康健中心於本年6月30日起分階段投入服務。

政府積極推動基層醫療健康，會逐步在全港18區設立地區康健中心，為市民提供基層醫療服務。隨着葵青地區康健中心及深水埗地區康健中心的成立，食衞局預期可於本屆政府任期內在另外5個地區成立康健中心，並會在其餘11區設立屬過渡性質的「地區康健站」，為全港居民提供服務。

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責任編輯：曾卓鋒