【大灣區】政制局設攤位介紹大灣區教育、就業等　青年就業計劃收1.8萬宗申請

「教育及職業博覽2021」在周四（15日）起，一連4日在會展舉行，粵港澳大灣區發展辦公室也會設置攤位，介紹大灣區為香港青年提供的教育、就業和創業機遇。

展覽在會展5號展覽廳舉行，免費入場，而粵港澳大灣區發展辦公室所設的攤位，則設於展覽廳5G，設有互動遊戲，並有紀念品派發，送完即止。

政制及內地事務局發言人稱，大灣是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，會為香港帶來無限機遇，港府一直積極推進大灣區建設的工作，並積極鼓勵社會各界，特別是青年人參與，為自己、為香港謀求更好的發展。

發言人又指出，攤位可加深青年，對大灣區發展的認識，為有志前往大灣區內地城市發展的青年，提供最新和實用的資訊，以及開拓更廣闊的空間實現夢想。

另外，政府向立法會提交文件，交代今年初推出的大灣區青年就業計劃。截至上月底，共有377間企業提供2887個職位空缺，推算有超過1.8萬宗求職申請。

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責任編輯：陳宛彤