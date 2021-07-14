  • 32°C
香港時間 : 2021714日 (週三) 12:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新款口罩】H-PLUS聯乘Pokémon預售16款口罩　第2彈推謎擬Q+百變怪+波加曼【附購買方法】

休閒消費 12:00 2021/07/14

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

本地口罩品牌H-PLUS推出《Pokémon》系列第2彈。

曾獲人氣卡通動畫《LINE FRIENDS》、《櫻桃小丸子》、《小熊學校》、《藍精靈》、《BT21》及《TAMA and FRIENDS》等官方認可，本地口罩品牌H-PLUS最近有新搞作！

繼早前推出《Pokémon》系列第1彈瞬間售罄後，將於即日起開放預售第2彈，16款全新設計的口罩將伴隨精美口罩盒登場，相信粉絲定必十分喜愛。

【親子好去處】Pokémon夏日運動祭登陸荷里活廣場　皮卡丘+波加曼驚喜現身

    點擊圖片放大
    +4
    +3

全新設計口罩款式

是次推出的16款成人款式（175mm），包括日本近年大熱的謎擬Q、小智版甲賀忍蛙、百變怪、波加曼、耿鬼及果然翁等，有部份款式更會同時出現進化版角色。

品牌特別挑選了其中8款設計推出中童款式（145mm），包括於香港別具人氣的Pikachu（比卡超）、耿鬼、妙蛙種子（奇異種子）、小火龍、波加曼及傑尼龜（車厘龜），一家大小都可以戴親子裝外出。

此外，凡購買全套16款成人款式口罩更可獲得數量有限的型格套裝禮盒。 

【潮流口罩】口罩品牌MaskOn概念店登陸沙田　新推旺斯紫+極簡灰2款型格口罩色限定優惠88折

（梁樂欣 攝）

口罩安全舒適

除了時尚型格款式外，於香港製造的口罩系列兼備ASTM Level 3及BFE+PFE+VFE> 99%超高防規 格，採用PET不織布，親膚而不悶熱。

口罩亦不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質，保證大家戴得安心。

第2彈口罩包括16款成人款式（175mm）及8款中童款式（145mm）。（梁樂欣 攝）

再開實體店

品牌繼尖沙咀The One開設首間實體店（Shop GA07）後，第二間實體店亦於今個月登陸鑽石山荷里活廣場（Shop 212）。

預售網址：https://hplushk.com/collections/pokemon

H-PLUS Facebook專頁：https://www.facebook.com/hplushk

同場加映：張炳強、袁淑珍、梁偉德專訪

相關文章

【親子好去處】Pokémon夏日運動祭登陸荷里活廣場　皮卡丘+波加曼驚喜現身
20:00 2021/07/06
【親子好去處】Pokémon夏日運動祭登陸荷里活廣場　皮卡丘+波加曼驚喜現身
【潮流口罩】口罩品牌MaskOn概念店登陸沙田　新推旺斯紫+極簡灰2款型格口罩色限定優惠88折
17:31 2021/06/23
【潮流口罩】口罩品牌MaskOn概念店登陸沙田　新推旺斯紫+極簡灰2款型格口罩色限定優惠88折
【時尚口罩】新世界推9款夢幻色系口罩　猶如走訪旅遊熱點環遊世界【附購買方法】
10:57 2021/07/07
【時尚口罩】新世界推9款夢幻色系口罩　猶如走訪旅遊熱點環遊世界【附購買方法】

你可能感興趣

【親子好去處】Pokémon夏日運動祭登陸荷里活廣場　皮卡丘+波加曼驚喜現身
20:00 2021/07/06
【親子好去處】Pokémon夏日運動祭登陸荷里活廣場　皮卡丘+波加曼驚喜現身
【潮流口罩】口罩品牌MaskOn概念店登陸沙田　新推旺斯紫+極簡灰2款型格口罩色限定優惠88折
17:31 2021/06/23
【潮流口罩】口罩品牌MaskOn概念店登陸沙田　新推旺斯紫+極簡灰2款型格口罩色限定優惠88折
【時尚口罩】新世界推9款夢幻色系口罩　猶如走訪旅遊熱點環遊世界【附購買方法】
10:57 2021/07/07
【時尚口罩】新世界推9款夢幻色系口罩　猶如走訪旅遊熱點環遊世界【附購買方法】
口罩 Pokemon 卡通精品 卡通動漫 家庭關係 動畫片

最高瀏覽

【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
12:09 2021/07/12
【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】
13:19 2021/07/12
【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】
【疫苗接種】疫苗抗體水平維持6至9個月　專家指5類人士或要考慮接種第三劑
11:24 2021/07/13
【疫苗接種】疫苗抗體水平維持6至9個月　專家指5類人士或要考慮接種第三劑