【新款口罩】H-PLUS聯乘Pokémon預售16款口罩　第2彈推謎擬Q+百變怪+波加曼【附購買方法】

▲ 本地口罩品牌H-PLUS推出《Pokémon》系列第2彈。

曾獲人氣卡通動畫《LINE FRIENDS》、《櫻桃小丸子》、《小熊學校》、《藍精靈》、《BT21》及《TAMA and FRIENDS》等官方認可，本地口罩品牌H-PLUS最近有新搞作！

繼早前推出《Pokémon》系列第1彈瞬間售罄後，將於即日起開放預售第2彈，16款全新設計的口罩將伴隨精美口罩盒登場，相信粉絲定必十分喜愛。

【親子好去處】Pokémon夏日運動祭登陸荷里活廣場 皮卡丘+波加曼驚喜現身

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

全新設計口罩款式

是次推出的16款成人款式（175mm），包括日本近年大熱的謎擬Q、小智版甲賀忍蛙、百變怪、波加曼、耿鬼及果然翁等，有部份款式更會同時出現進化版角色。

品牌特別挑選了其中8款設計推出中童款式（145mm），包括於香港別具人氣的Pikachu（比卡超）、耿鬼、妙蛙種子（奇異種子）、小火龍、波加曼及傑尼龜（車厘龜），一家大小都可以戴親子裝外出。

此外，凡購買全套16款成人款式口罩更可獲得數量有限的型格套裝禮盒。

【潮流口罩】口罩品牌MaskOn概念店登陸沙田 新推旺斯紫+極簡灰2款型格口罩色限定優惠88折

▲ （梁樂欣 攝）

口罩安全舒適

除了時尚型格款式外，於香港製造的口罩系列兼備ASTM Level 3及BFE+PFE+VFE> 99%超高防規 格，採用PET不織布，親膚而不悶熱。

口罩亦不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質，保證大家戴得安心。

▲ 第2彈口罩包括16款成人款式（175mm）及8款中童款式（145mm）。（梁樂欣 攝）

再開實體店

品牌繼尖沙咀The One開設首間實體店（Shop GA07）後，第二間實體店亦於今個月登陸鑽石山荷里活廣場（Shop 212）。

預售網址：https://hplushk.com/collections/pokemon

H-PLUS Facebook專頁：https://www.facebook.com/hplushk

同場加映：張炳強、袁淑珍、梁偉德專訪