【命懸一線】短腸症悅悅腎衰竭情況惡化　父母引述醫生：可做的已經差不多

▲ 父母引述醫生指，餘下的日子只希望悅悅能舒服一點。

1歲女嬰可悅（悅悅）與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生，悅悅不幸在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過4次手術，患有短腸症的她，早前以手術駁長小腸，但就出現肝衰竭問題。父母昨晚（13日）更近悅悅情況，指悅悅的腎臟差得比想像中快，醫生能做的已差不多，餘下日子只是希望悅悅能舒服一點。

▲ 悅悅出生後捱過4次手術，一直勇敢抗病。（受訪者提供）

悅悅父母Chris和Yuka在facebook專頁「CoKa.Kona Baby」透露，悅悅的腎臟差得比想像中快，排水藥已差不多做到最大劑量，醫生亦不建議再加，因為會令身體鉀質流失。

醫生話能做嘅嘢已經差唔多，其實嚟緊餘下日子主要都係希望佢能夠舒服啲......

父母又指，悅悅現時很腫，不希望讓大家見到她的樣子，因此接下來的日子都未必會更新悅悅的近照，「希望大家心中悅悅嘅形象都係永遠嘅美女」。

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上周起情況轉差

Chris和Yuka上周曾表示，悅悅洗血（血液透析）已5周，情況沒有惡化也沒有好轉，醫生告知復原機會很微。不過，肝功能尚且合格，可以停止洗血，以免增加感染風險。不過，上周四（8日）父母更新狀況指，悅悅的情況急轉直下，突然全身都有出血的地方。

看著悅悅大家都忍不住不停流淚，希望集氣能有奇蹟。

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早前Chris和Yuka接受TOPick專訪時表示，盼望奇蹟出現，期待悅悅平安回家，一家四口開心生活的畫面。Chris在單親家庭長大，而Yuka來自一個破碎家庭，中學時已自立在外生活，成長經歷令她變得堅強。悅悅跨過多個難關，Yuka對這個女兒既心痛又佩服︰

好多人說我堅強，但悅悅比我更堅強，她經歷了那麼多，令我覺得無論遇到任何事情都要樂觀面對，不用害怕，這是生命影響生命。

悅悅父母專訪，詳看【下一頁】

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責任編輯：王明芳