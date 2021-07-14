【安心拍拖】黃心美爆細妹現時感情狀況　零收入黃心穎買加拿大物業收租

▲ 黃心美透露心穎現時感情狀況。

黃心穎自「安心事件」後因形象盡毀，事件距今兩年依然未有工作，昨日心穎家姐黃心美出席活動，便向傳媒透露妹妹近況。早前心美跟心穎及其緋聞男友泥鯭一同放狗，二人關係似明朗，心美也大爆細妹跟泥鯭現時關係。

日前黃心穎被傳媒拍到跟泥鯭共同逛寵物店，同行並有家姐心美，昨日現身活動的黃心美解釋，當日是自己的愛犬生日，本約了心穎、泥鯭及朋友一同為狗狗慶生，但另一位朋友爽約，故成為三人行。

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被問到心穎跟泥鯭是否公開戀情，心美指不論二人是朋友抑或情侶，不應由外人去答，二人關係應留給她們去講。

心美又指泥鯭為人不錯，做朋友很好，但細妹拍拖不用她來過目，她自己可決定。

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▲ 黃心美透露妹妹近況。

心穎心美加國買樓收租

心穎停工兩年，黃心美指妹妹現時多在家照顧小狗、做運動、看電視，作為親人只能多陪伴，常叫心穎來自己家食飯，家人是避風港，不離不棄，但工作方面也不清楚其狀況。

心美又笑言自己的司儀工作也停工一年多，經濟壓力不比妹妹少。

提到心穎早前賣樓賺百萬，心美不清楚實際數字，但透露跟妹妹有份夾錢在加拿大投資公寓，在當地放租幫補收入，但現時二人都未計劃離港，指妹妹好堅強地面對人生。

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