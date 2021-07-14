【大叔的愛】阿牧為田田幸福忍痛分手　Anson Lo展虐心痛哭爆發演技【有片】

▲ Anson Lo展現演技。

《大叔的愛》昨晚（13日）播出一集，講述阿牧考慮到阿田需面對家人的期望，決定成全二人忍痛讓愛，Anson Lo演的阿牧，展現虐心式的分手告白，演技十分有層次。

昨晚一集講梓芊終於鼓起勇氣向阿田表白，阿牧考慮到阿田需面對家人的期望，阿牧感到十分無奈，向阿田表示「其實我同你拍拖呢件事，好多人都唔睇好」，到最後他喊著說：「我哋不如算啦」，決定成全二人忍痛讓愛，向阿田提出分手。阿田百思不解，傷心痛哭。

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而劇情最後講阿牧把自己困於房間，憑田田如何慰問，都不肯打開房門，令人心痛。

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Anson Lo在此集展現不同層次的內心戲，他曾表示要把情緒推到一個爆發點，會想像過去跟阿田的甜蜜相處，至最後不捨分開，用了真實情感去投入這場戲演出。而此幕跟日版大致相同，Anson Lo亦哭得十分痛心，演技有不少發揮。

而今晚一集（14號）講到阿田與阿牧分手後，大家回復同事關係。阿田心裡百感交雜，時而憤怒、時而無奈、時而難過⋯⋯失去阿牧的照料，阿田逐漸回復以往的耍廢生活，猶如小孩般發難。

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▲ 阿牧情歸何處。

一天，阿田在家中忽然聽到有人進門的聲音，誤以為阿牧回來，欣喜地跑到門前，驚覺來者竟然是KK。

KK又開始替阿田收拾家居，看到KK替自己著想，阿田感到一陣溫暖。公司決定將KK安排到台灣，做新分部的開荒工作。KK更問阿田能否與他一同到台灣重新開始。

同場加映：Anson Lo訪問