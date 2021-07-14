【消委會】40款卸妝液9成水性卸妝液表現遜色　2款樣本含可致敏防腐劑

消委會今(14日)測試發現，40款測試樣本中，9成水性卸妝液表現遜色，使用相關樣本於卸妝測試後，大部分眼線液仍然留在皮膚表面，另外2款樣本「Bioré」和「CHANEL BEAUTÉ」驗出致敏物，但符合內地和歐盟的要求。消委會提醒，水性卸妝液卸除防水防油化妝品效能有限，有機會堵塞毛孔或令其變得粗大，增加長暗瘡或油脂粒的機會。

測試包括19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液。每款售價由48元至355元，容量由50毫升至400毫升不等，每毫升售價則由0.26元至3.00元，相差超過10倍。

11款水性卸妝液樣本的卸妝效能指數則大部分未如理想，由0.8至76.2，以「MAKE UP FOR EVER」的卸妝表現最好，卸妝效能指數為76.2。其餘水性卸妝液樣本的卸妝效能則極不理想，8款樣本包括「Embryolisse Laboratoires」、「PHYSIOGEL」和「bareMinerals」在100分滿分的卸妝效能指數全部低於5，使用該些樣本於卸妝測試後，大部分眼線液仍然留在皮膚表面，這些樣本在5星總評分中只獲2星至2.5星。

樣本致敏測試方面，「Bioré」和「CHANEL BEAUTÉ」分別檢出0.10%和0.14% 防腐劑甲酯methylparaben，檢出量均符合內地和歐盟不可超過0.14%的要求。全部樣本均沒有檢出乙酯ethylparaben和丙酯propylparaben。

消委會提醒，如果消費者使用效能欠佳水性卸妝液卸除防水防油的化妝品，或未能完全卸除化妝品和清潔皮膚。消費者應按自身化妝習慣，例如會否使用防水防油化妝品、皮膚狀況例如有否過敏等，選擇適合的卸妝產品，在購買前宜細閱產品成分、使用方法和標籤資料。

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記者：陳麗娜