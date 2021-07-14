【奢華球鞋】Prada聯乘adidas推帆船鞋靈感球鞋　7月19日專門店和網站限量發行

▲ Prada X adidas合作推出A+P LUNA ROSSA 21球鞋，圖中為灰色版。（圖片由品牌提供）

近年不少高端時裝品牌都找來運動品牌合作推出球鞋，這方面Prada不是最早的一位，他們直至去年才找來adidas合作，但厲害的是每一次都能夠火速售罄，而最新的一款鐵定於下星期一（7月19日）只限於4個渠道發售，鞋迷們不可錯過。

▲ 鞋身穩約看到adidas的三間。（圖片由品牌提供）

這一次的聯乘名為A+P LUNA ROSSA 21的鞋款 ，今年再度攜手，原來A+P LUNA ROSSA 21鞋款專為帆船運動而設，其中灰色鞋款為Prada贊助的Luna Rossa 帆船團隊，成員們於第36屆美洲杯帆船賽 (America’s Cup) 中所穿著鞋款的休閒版本。與此同時亦有全黑鞋款。

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這一對AC75 Luna Ross 21的鞋面採用循環再造環保物料PRIMEGREEN製成，配搭防水的 E-TPU 外層、符合人體工學設計的EVA鞋舌、獨特的快速繫綁鞋帶設計和鏤空設計的柔軟合成麖皮內層。此外，亦搭載備有排孔設計的BOOST中底及全包式外底，提升保護、耐用和靈活性。

留意的是發售點兩款鞋除了在Prada專門店和品牌官方網站外，亦可在銅鑼灣adidas Originals專門店和adidas的網站來搶購，但灰色鞋款則指定在adidas網站內限定發售。

記者：何偉雄