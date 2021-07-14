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【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi人氣勁　傳聲夢學員8月開演唱會

娛樂 10:32 2021/07/14

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傳《聲夢傳奇》眾學員齊學開演唱會。

《聲夢傳奇》學員開演唱會！TVB音樂比賽節目《聲夢傳奇》下星期一（7月19日）總決賽，不過仍有後續，今日有消息指，TVB見《聲夢傳奇》15位學員人氣高企，於是決定安排眾學員上大舞台開演唱會。

《聲夢傳奇》成功令15位學員：炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、何晉樂（Rock）、文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、張馳豪（Aska）、林君蓮（Kaitlyn）、詹天文（Windy）、黃奕斌（Hugo）、潘靜文（Sherman）、孫漢霖（Steven）、林沚羿（Venus）、蔡愷穎（Lolita）、林智樂（Felix）人氣急升。

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當中冠軍大熱炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）更已成功吸納一批粉絲，算是可以不讓ViuTV《全民造星》才捧出年青偶像歌手，以作抗衡。大台亦已趁勢在《聲夢傳奇》結束後，開辦「聲夢Summer Camp」再招收更多未來新秀。

而TVB已自揭，與《聲夢傳奇》眾學員早已與簽下5年合約，大台亦安排他們唱TVB版奧運主題曲《奪金》。

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《聲夢傳奇》學員人氣勁

早前《聲夢傳奇》學員出席商場活動，引來大批粉絲到場支持，受歡迎程度超過大台現時的當家小生花旦。

今日有傳TVB籌備為《聲夢傳奇》學員演唱會，初定日子在8月暑假檔期，但確實日期暫未落實。如果成真，令香港樂壇增添氣氛，始終是好事。

同場加映：Gin Lee專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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