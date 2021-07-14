【中小學教科書】逾9成新學年教科書加價升幅追上去年通脹　高中視覺藝術科用書加幅高達5.2%

▲ 消委會建議，家長宜提前為子女新學年的購書費做好預算。（資料圖片）

新學年即將在9月開始，莘莘學子即將返回校園之際，各中小學家長亦開始為子女做好開學準備，其中重中之中必定是購買來年教科書。消委會發現，逾9成2021/22新學年的教科書加價，整體平均加幅達2.4%，同期物價按年則維持不變，意即其加幅近乎追上去年同期通脹。消委會建議，家長宜提前為子女新學年的購書費做好預算。

下學年教科書整體加價1.4% 最高加3.7% 近4成半凍價或減價。詳情即看：【下一頁】

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消委會近日調查24間出版社共851本廣用書，包括396本小學用書（初小及高小用書分別佔186及208本，另有2本為初小至高小用書）及455本中學用書（初中及高中用書分別佔165本及290本）。當中有169本小學用書及75本中學用書（合共佔29%）並非教育局「適用書目表」。

消委會提到，今個學年逾9成（771本）廣用書加價0.5元至13元不等，加幅為0.9%至5.2%，整體書價平均上升2.4%，同期通脹率維持不變。消委會發現，加幅較高的廣用書全部沒有列入「適用書目表」。另外，加價的廣用書中，8成（613本）去年凍價，而加價幅度較去年顯著，屬1套由「雅集出版社有限公司」出版的高中通識教育科用書，加幅由4.5%至4.8%不等，較去年高2.6至2.8%。

調查亦留意到，小學廣用教科書訂價平均上升2.4%，當中近9成的書本加價1.4%至4.3%不等。初小及高小的平均升幅相若，分別為2.4%及2.5%；若按科目計算，宗教教育科用書及生命教育科用書訂價分別上升1.8%至3.3%，均高於同期通脹率。而中文、英文、數學及常識科中，常識科用書加幅最高，達2.9%，英文則為最低，僅1.9%。

就中學廣用教科書方面，調查顯示訂價平均上升2.3%，當中近9成書本加價0.9%至5.2%不等。按科目計算，中國文學及旅遊與款待科用書凍價，其餘上升0.3%及5.2%不等。其中，初中資訊科技及地理科用書加價較為顯著，均為3.5%；而高中用書升幅較高的均為選修科用書，包括視覺藝術科（5.2%）、代學科（3.3%）及BAFS（企業、會計與財務概論科）（3.2%）等；數學M2及M1科亦分別升3.6%及3.5%。

消委會引述書商及教育局回覆，教育局回應指，了解到出版社受疫情打擊，營運受到不少衝擊，而書紙及粉紙價格升幅分別升23%及29%，故營運成本增加，惟局方仍呼籲出版社履行企業社會責任，與家長共渡時艱，於訂定教科書價格時盡量克制。局方又指，大部分出版社有正面回應，指近4成半教科書凍價或減價

多間出版社包括「卓思出版社有限公司」、「牛津大學出版社（中國）有限公司」、「香港教育圖書公司」等回應指，新學年課本價格主要因應各項營運成本上升而作調整，特別是紙價升幅較顯著，其中卓思及教育圖書指出紙價升幅約3至5成。

香港教育出版專業協會亦有回應消委會報告，指疫情上出版社特別增加資訊科技資源以支援網上教學，加上人力資源、租金、紙價及知識產權等成本，故導致教科書成本上漲。此外，出版社亦投放更多資源探討更適切教學材料，如研發電子資源，故令成本上升。

今期消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

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記者：曾卓鋒