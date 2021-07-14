【兒童健康】7歲男童戴掛頸風扇午睡醒後面癱　醫生︰每次使用不宜超過1小時

▲ 7歲男童戴掛頸風扇午睡醒後面癱，醫生提醒每次使用不宜超過1小時。

夏日炎炎，不少人都會開風扇、開冷氣消暑，一些便攜風扇更大受歡迎。不過，廣西一名7歲男童午睡時戴著掛頸式風扇，結果醒來後發現被吹至面癱，五官扭曲。經過半個月治療後，病情才有好轉。有醫生提醒，使用此類風扇的時間每次不應超過1小時，亦不宜在在睡眠時使用。

綜合內地傳媒報道，據該名男童的母親表示，兒子為了消暑，無論是在戶外還是在家，都喜歡戴著掛脖風扇。上月，他戴著掛頸風扇午睡，一覺醒來卻發現臉被吹歪，出現面癱症狀，母親馬上帶他求醫。

醫生判斷，由於風扇長時間吹著男童的面部，導致經絡氣血運行不暢，造成面癱。所幸經過半個月的針灸治療，男童的情況慢慢好轉。

醫生：每次使用不宜超過1小時

廣西民族醫院康復醫學科住院醫生鄭騰騰指出，短時間使用掛頸風扇沒有問題，但不能長時間使用，尤其是兒童、長者。

他續指，人體特定部位長時間吹風，易導致局部冷痛麻木，甚至造成僵硬，若長期讓風扇對著臉部、頭頸部吹，很容易造成面癱，甚至更嚴重的疾病。

面癱除了感覺上，臉部比較麻木，還可以有口眼歪斜，比如說漱口的時候，水會從嘴巴漏出來，嚴重會伴有一些疼痛。

他建議，使用此類風扇每次不應超過一小時，更不宜在睡眠時使用。

長時間吹冷氣可致面癱

長時間開冷氣，同樣有機會導致面癱。註冊中醫師謝和早前接受TOPick訪問時指出，長時間吹冷氣，可導致名為「貝爾氏面神經麻痹」的臉部癱瘓出現。

原理是耳朵附近的顳骨，有稱為「面神經管」的骨性管道，莖乳突孔是它的外孔，面神經線就是由此經過。「毛細血管」為面神經線供血供氧，當持續受低溫刺激，有機會令毛細血管急劇收縮和痙攣，導致面神經缺血缺氧，並出現麻痺情況。

面癱最明顯的表徵：

癱瘓的半邊臉（患側）扯向一邊（健側）

臉部呈不對稱的狀態

患側的眼睛難以閉合，半邊口和鼻牽引去另一邊

吞嚥和進食能力不佳

難以控制臉部

雙頰、眼和嘴角出現不由自主的抽搐和跳動

味覺有可能消失

3大預防貼士

謝醫師教大家三大貼士，對抗「冷氣病」：

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責任編輯：羅嘉欣