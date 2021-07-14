【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　本地繼續零確診

▲ （曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，今日（14日）新增3宗輸入個案，衞生防護中心和醫管局不設疫情記者會。

衞生防護中心表示，3宗輸入個案分別從納米比亞、塞浦路斯及加納抵港。

本港昨再有近6萬人接種新冠疫苗，累計接種劑量已達415.8萬，逾266萬人已打第一針，佔合資格人口近4成，當中逾185萬人已完成兩劑接種。

因菲律賓新冠病毒疫情嚴峻，港府向當地實施禁飛令已達近3個月。菲律賓駐港領事館昨透露，上周曾與港府開會，要求將菲國從極高風險國家名單剔除，並引述港府稱正研究容許已接種疫苗人士從禁飛國家抵港。

另外路透社指復星蒐集本港疫苗接種者個人資料，政府澄清指有關報道嚴重失實及表示極度遺憾，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋