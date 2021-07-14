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【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　本地繼續零確診

社會 14:12 2021/07/14

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，今日（14日）新增3宗輸入個案，衞生防護中心和醫管局不設疫情記者會。

衞生防護中心表示，3宗輸入個案分別從納米比亞、塞浦路斯及加納抵港。

本港昨再有近6萬人接種新冠疫苗，累計接種劑量已達415.8萬，逾266萬人已打第一針，佔合資格人口近4成，當中逾185萬人已完成兩劑接種。

因菲律賓新冠病毒疫情嚴峻，港府向當地實施禁飛令已達近3個月。菲律賓駐港領事館昨透露，上周曾與港府開會，要求將菲國從極高風險國家名單剔除，並引述港府稱正研究容許已接種疫苗人士從禁飛國家抵港。

另外路透社指復星蒐集本港疫苗接種者個人資料，政府澄清指有關報道嚴重失實及表示極度遺憾，詳情即看：【下一頁】

同場加映，兒童紅斑狼瘡可損腦出現奇怪徵狀，即看:

今期消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

記者：伍瑋瑋

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