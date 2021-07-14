【消委會】$68無印表現更勝$355名牌　消委會推介獲評5星卸妝液

▲ 消委會測試40款卸妝液，發現僅售68元的無印良品，表現更勝售355元的專櫃品牌「Dior」。

卸妝液是女士常用的化妝產品，消委會測試40款卸妝液，發現卸妝效能以水油混合性卸妝液樣本的整體表現最佳，近9成半樣本的評分獲4分或以上，其中獲5星評分、僅售68元無印良品，表現更勝售355元的專櫃品牌「Dior」。消委會提醒消費者消費者應按自身化妝習慣，小心選擇亦能買到價廉物美的產品。

是次測試40款不同類型的卸妝產品，包括19款水油混合性卸妝液、10款油性卸妝液和11款水性卸妝液，售價由48至355元；測試項目包括卸妝效能、防腐劑含量、標籤資料和產品品牌是否提供環保回收服務。

消委會指，卸妝效能指數越高，代表卸妝表現越好。在19款水油混合性卸妝液樣本的卸妝效能指數介乎63.1至86.5，卸妝表現突出，所以全部總評獲4星或以上，當中9款更獲5星：

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油性卸妝液樣本的卸妝表現則較為參差，只有1款的效能指數達70以上，為售$160的「LANEIGE」，總評亦達5星；而售$355的「Dior」及$208的「FANCL」效能指數分別達67.3及69.3，兩者總評均獲4星；而售$240「SABON」的效能指數只有12.8，總評僅獲2星。

至於水性卸妝液則為3類樣本中卸妝表現最為遜色，除了「MAKE UP FOR EVER」的卸妝效能指數為76.2，其餘10款樣本的卸妝效能指數介乎2.7至10.1，所以總評僅得2至2.5星。消委會提醒，水性卸妝液卸除防水防油化妝品的效能有限，或未能完全卸除化妝品，有機會堵塞毛孔或令其變得粗大，增加長暗瘡或油脂粒的機會。

消委會建議，消費者在選購及使用卸妝產品時，購買前應宜細閱產品成分和標籤資料，按自身的化妝習慣及需要，例如有否使用防水防油化妝品、皮膚狀況等，購買適合的卸妝產品。如有濕疹、玫瑰痤瘡（Rosacea）或皮膚過敏等問題，需特別注意產品的成分，避免選擇一些含致敏防腐劑的產品。

消費者應參考產品上的標示，在使用前了解產品的使用方法。一般而言，油性卸妝產品的質地較厚，如未能清洗乾淨，有機會因殘留的油脂而造成敏感、暗瘡或油脂粒等皮膚問題。

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記者：陳子謙