  • 32°C
香港時間 : 2021714日 (週三) 11:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【短期住宿】全新輕奢華住宅8月登陸半山設48間房　時尚簡約設計+歡迎毛孩入住+飽覽維港及中環都市景色

休閒消費 10:47 2021/07/14

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

獨立單位均備匠心獨運的室內設計，讓住客在這個精緻溫馨的居所中，隨心定義家居生活。（圖片由WEAVE LIVING提供）

亞洲住宅租務品牌WEAVE LIVING旗下全新輕奢華住宅WEAVE RESIDENCES– MID-LEVELS將於2021年8月1日開幕，住宅位處於香港傳統的豪宅地段半山區域，由24層、共48間奢華精緻、配套俱全的獨立單位組成。住客既可擁攬維多利亞港及中環繁華都市之景，亦可兼得恬靜舒適之環境，更可與「毛孩子」入住。

簡約靜謐的城市綠洲

WEAVE LIVING一直秉持重塑都市生活美學的理念，繼早前WEAVE SUITES – CENTRAL WEST 的開幕，WEAVE RESIDENCES將為集團旗下首個配備俱全的租務住宅子品牌，滿足一眾年輕新世代對居所有着時尚簡約設計、完善管理及寵物友善的需求。

夥拍本地設計公司DEFT演繹簡約奢華

WEAVE RESIDENCES – MID-LEVELS的室內設計由WEAVE LIVING與本地設計公司DEFT聯合策劃，打造符合時尚簡約，現代奢華的舒適格調。設計沿用WEAVE LIVING一貫的深綠為主色調，加入亮眼的玫瑰金配色，營造出充滿生活品味，低調奢華的氛圍。

點擊大圖了解設計詳情：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

優越設施及貼心服務

此外，WEAVE RESIDENCES將會為新租客免費提供10天的健康飲食之旅（名額有限），透過YOUNI的健康配餐服務，一日三餐讓生活節奏急速的都市人輕鬆體驗清新滋味。 住客亦可隨心使用齊全的休閒設施和健身室，以及選用房間清潔服務和24小時保安服務。

Weave Residences – Mid-Levels

地址：香港半山醫院道8號

租務查詢：2155 1405（Queena Li）

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【商場活動】太古城中心新藝術裝置LIVE HAPPY快樂識放 暑假限定打卡位發放正能量
10:54 2021/07/12
【商場活動】太古城中心新藝術裝置LIVE HAPPY快樂識放 暑假限定打卡位發放正能量
【靚太安樂窩】$40萬打造無印風三口子安樂窩　淘寶小朋友床+送老公閣樓打機睇波
16:03 2021/07/13
【靚太安樂窩】$40萬打造無印風三口子安樂窩　淘寶小朋友床+送老公閣樓打機睇波
【淘寶中伏】連登仔$250淘寶電競椅中伏　椅內塞滿廢料海綿超恐怖
15:59 2021/07/13
【淘寶中伏】連登仔$250淘寶電競椅中伏　椅內塞滿廢料海綿超恐怖

你可能感興趣

【商場活動】太古城中心新藝術裝置LIVE HAPPY快樂識放 暑假限定打卡位發放正能量
10:54 2021/07/12
【商場活動】太古城中心新藝術裝置LIVE HAPPY快樂識放 暑假限定打卡位發放正能量
【靚太安樂窩】$40萬打造無印風三口子安樂窩　淘寶小朋友床+送老公閣樓打機睇波
16:03 2021/07/13
【靚太安樂窩】$40萬打造無印風三口子安樂窩　淘寶小朋友床+送老公閣樓打機睇波
【淘寶中伏】連登仔$250淘寶電競椅中伏　椅內塞滿廢料海綿超恐怖
15:59 2021/07/13
【淘寶中伏】連登仔$250淘寶電競椅中伏　椅內塞滿廢料海綿超恐怖
中環 豪宅 健身 住宿 設計 大自然 服務式住宅 裝修設計 銅鑼灣 西營盤

最高瀏覽

【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
12:09 2021/07/12
【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】
13:19 2021/07/12
【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】
【疫苗接種】疫苗抗體水平維持6至9個月　專家指5類人士或要考慮接種第三劑
11:24 2021/07/13
【疫苗接種】疫苗抗體水平維持6至9個月　專家指5類人士或要考慮接種第三劑