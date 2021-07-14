【短期住宿】全新輕奢華住宅8月登陸半山設48間房　時尚簡約設計+歡迎毛孩入住+飽覽維港及中環都市景色

▲ 獨立單位均備匠心獨運的室內設計，讓住客在這個精緻溫馨的居所中，隨心定義家居生活。（圖片由WEAVE LIVING提供）

亞洲住宅租務品牌WEAVE LIVING旗下全新輕奢華住宅WEAVE RESIDENCES– MID-LEVELS將於2021年8月1日開幕，住宅位處於香港傳統的豪宅地段半山區域，由24層、共48間奢華精緻、配套俱全的獨立單位組成。住客既可擁攬維多利亞港及中環繁華都市之景，亦可兼得恬靜舒適之環境，更可與「毛孩子」入住。

簡約靜謐的城市綠洲

WEAVE LIVING一直秉持重塑都市生活美學的理念，繼早前WEAVE SUITES – CENTRAL WEST 的開幕，WEAVE RESIDENCES將為集團旗下首個配備俱全的租務住宅子品牌，滿足一眾年輕新世代對居所有着時尚簡約設計、完善管理及寵物友善的需求。

夥拍本地設計公司DEFT演繹簡約奢華

WEAVE RESIDENCES – MID-LEVELS的室內設計由WEAVE LIVING與本地設計公司DEFT聯合策劃，打造符合時尚簡約，現代奢華的舒適格調。設計沿用WEAVE LIVING一貫的深綠為主色調，加入亮眼的玫瑰金配色，營造出充滿生活品味，低調奢華的氛圍。

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優越設施及貼心服務

此外，WEAVE RESIDENCES將會為新租客免費提供10天的健康飲食之旅（名額有限），透過YOUNI的健康配餐服務，一日三餐讓生活節奏急速的都市人輕鬆體驗清新滋味。 住客亦可隨心使用齊全的休閒設施和健身室，以及選用房間清潔服務和24小時保安服務。

Weave Residences – Mid-Levels

地址：香港半山醫院道8號

租務查詢：2155 1405（Queena Li）

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責任編輯：王芷瑩