【女士注意】港鐵車廂外籍男手貼女乘客臀部　同車乘客拍片提醒女士小心

▲ 一名網民拍攝到有外籍男在港鐵車廂作出奇怪的手部動作，懷疑他意圖非禮，提醒各女乘客要小心。

繁忙時間乘搭交通工具人多擠迫，乘客難免會互相緊貼，但女士要提防「鹹豬手」。一名網民最近乘搭港鐵將軍澳綫時，發現一名外籍男子手部一直緊貼同車女乘客的臂部，其後亦對其他女士做出相同動作，懷疑他意圖非禮，遂將拍下的短片放上網，提醒女乘客要小心。

▲ 外籍男手貼女士臀部。（《將軍澳主場》FB影片截圖）

將軍澳綫外籍男手貼女士臀部

該名網民於本周一（12日）在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，並上載兩條分別在港鐵車廂內，以及在港鐵站升降機內拍攝的短片。網民指當晚大約8時在北角站上車，發現一名身穿灰色上衣、藍色牛仔褲的外籍男士手部動作很奇怪，

隻手好似想揸落去個女士臀部度，幾次見佢好似就控制唔住自己咁。

網民懷疑外藉男企圖非禮女乘客，在舉機準備拍攝過程的時候，惟動作太大被外籍男發現，對方再沒有進一步行動。然而網民指看到外籍男的手「經常有意無意貼近人哋（臀部）」，在列車開動的時候，女士的身體就會觸碰到他的手，乘機「揩油」。

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升降機內作出相同動作

從網民上載的第一條影片所見，該名外籍男手部垂下，相當貼近背後穿粉紅色上衣的女士。期間他曾調整站立姿勢，但手部仍然十分緊貼該名女士的臀部，而隨著車廂晃動，他的手亦跟著搖晃，有數次輕輕觸碰到對方的臀部。

期間男子在坑口站下車，網民尾隨他乘搭升降機，發現他再以同樣的動作，手部緊貼另一名女士的臀部，形容「手背微微向外彎貼近女士臀部，趁人逼嘅時候人哋會掂到佢隻手」。

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網民：請各任何年齡女士小心此外籍男人！

網民解釋由於外籍男沒有進一步的動作，所以無法當場揭發他的行為，因此只能將拍攝到的短片放上社交平台，希望提醒各位女乘客小心。

因為佢一直都係被動狀態，所以我冇得即場揭發佢，最後此人由坑口站A出口離開。純粹想提一提街坊自己小心，無意公審。我都想知有冇人隻手正常都係會咁放？

帖文一出引來網民熱烈回應，紛紛斥該名外籍男是有意圖作出此行為，「喺呢啲環境，隻手應該貼住自己大脾以避嫌，而唔係咁樣！」、「地鐵真係大把，啲人成日扮逼企到勁埋，但明明隔離仲有位」。另外亦有不少女網民分享曾經遇到類似經歷，有人建議當遇到這些情況時應嘗試離開。

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責任編輯：王明芳