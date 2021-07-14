【下午茶】港麗酒店聯乘Venchi推意式朱古力下午茶　2位$558嘆黑朱古力布甸+覆盆子果撻再送禮品

▲ 樂聚廊x Venchi “Taste of Allegria”下午茶（圖片由酒店提供）

香港港麗酒店樂聚廊與百年意大利朱古力工藝品牌Venchi合作，由即日至9月12日期間推出一系列以Venchi特級朱古力為靈感的下午茶，隨下午茶免費贈送Venchi特選朱古力四片及Venchi購物優惠禮券乙張，朱古力迷可趁機品嚐特級朱古力的滋味！

“Taste of Allegria”下午茶

來自意大利西北部皮埃蒙特的Venchi，堅持不使用化學添加劑，只使用天然原料，以獨門配方和百年傳統工藝精神，製作出多款口味獨特的頂級朱古力。而酒店意藉行政總廚Claudio Rossi融合Venchi各式特級朱古力，創作出“Taste of Allegria”下午茶，帶來多款精緻鹹甜美點。

甜點推介

甜點方面，源於意大利皮埃蒙特地區的「意式黑朱古力布甸」為經典的特色甜品，入口如絲輕柔幼滑，每一口都縈繞著Venchi 56% 黑朱古力的香濃可可氣息，頂部綴以杏仁脆，口感層次更添豐富。

「香橙朱古力蛋糕」及「黑朱古力覆盆子果撻」完美展示水果與朱古力天衣無縫的搭配，層層堆疊出迷人風味，前者清新香橙平衡濃郁朱古力，果香四溢，滋味無窮；後者選用甘香滑順的Venchi 85%黑朱古力，夾雜覆盆子酸甜清爽的滋味，唇齒舌間，餘香漂渺。

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意大利雪糕車

此外，樂聚廊更在今夏帶來Venchi Cioccogelateria意大利雪糕車，提供意式手工雪糕，有朱古力松露、榛子、牛奶朱古力脆片和芒果四種口味。筒身沾上Venchi出品的Suprema Nocciola榛子朱古力醬，搭配細膩順滑的雪糕，令人回味無窮。

鹹點推介

鹹點方面，主廚以意大利時令食材入饌。當中「車厘茄開心果意式麵包」以香氣濃郁的羅勒青醬作點綴，清爽怡人。「巴馬火腿芳堤娜芝士藏紅花麵包」鹹香可口又鬆軟，回味悠長。

特色飲料

雙人下午茶亦包含兩杯飲料，大家可選士多啤梨氣泡特調Strawberry Fritz、特選朱古力鮮奶黑茶Cocoa Tea Latte、精選茗茶或咖啡。大家可以點選一杯Moscato d’Asti意大利氣泡酒(需另加港幣120元)，口感甜美，花香四溢，帶有桃子、蜂蜜、柑橘滋味。

樂聚廊Venchi “Taste of Allegria”下午茶

供應日期：2021年7月12日至9月12日

用餐時間: 下午3時至5時30分 (星期一至五)、下午2時至3時30分或下午4時至5時30分 (星期六及星期日)

收費：雙人份定價港幣558元，單人份定價港幣338元（另收加一服務費）

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層

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責任編輯：王芷瑩