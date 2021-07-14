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【牛奶冷知識】日本牛奶及牛奶飲品受歡迎 「特選 3.6」或「特選 3.7」代表什麼？

兒童健康 11:39 2021/07/14

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標示代表牛奶中的脂肪比例，即「乳脂肪分」。

日本牛奶及牛奶飲品在香港頗受歡迎，部分產品的包裝上會標示為「特選3.6」、「特選3.7」等，到底這些數字代表什麼呢？消委會解釋，這些標示代表牛奶中的脂肪比例，即「乳脂肪分」。

消委會指，如果標示是特選3.6，即代表乳脂佔牛奶成分的3.6%或以上，而一般全脂牛奶的脂肪含量在3.25%或以上。

消委會測試了40款牛奶及牛奶飲品樣本，其中涵蓋5款日本牛奶及牛奶飲品中，包括北海道富良野特選3.7牛乳及北海道特選3.6牛乳 ，兩款標示了乳脂肪分，分別為3.7%或以上（「特選3.7」）及3.6%或以上（「特選3.6」），而測試結果顯示兩款樣本的總脂肪為每100毫升4.2克及4.0克（即4.2%及4%），兩者皆達到乳脂肪分標示的水平。

消委會提醒，雖然乳脂含量越高，味道越香濃，但也因此攝入較多脂肪，長期攝取過多脂肪可能影響體重。

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