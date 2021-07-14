【牛奶冷知識】牛奶飲品不等於純牛奶　消委會教區分牛奶及牛奶飲品

▲ 牛奶與牛奶飲品可以透過成分區別。

市面上牛奶及牛奶飲品琳琅滿目，但如何區分牛奶及牛奶飲品，兩者有何區別呢？

消委會指，選擇根據食物及藥物（成分組合及標籤）規例，奶類（milk）所含奶脂不得少於3.25%，除奶脂外，奶類中的奶類固體含量不得少於8.5%；脫脂奶所含奶脂不得多於0.3%，而奶類固體含量則不得少於8.5%；奶類飲品所含奶脂不得少於0.1%。

純牛奶的成分表只有牛奶這一項成分，而牛奶飲品則會有奶粉、奶固體或乳固體、奶脂或乳脂等成分。牛奶飲品指將流質奶脂與從牛奶衍生的其他固體（例如：奶粉、奶固體等）合成的飲品，不論生產過程中有否加入食物添加劑或其他物質。

如何將牛奶及牛奶飲品融入日常生活飲食中？

中國營養學會的《中國居民膳食營養素參考攝入量》建議成人每日攝入800毫克鈣。要預防患上骨質疏鬆，其中一個重要的因素是吸收足夠的鈣質。成人一般較小孩少飲用牛奶，其實除了直接飲用牛奶外，也可將它融入日常飲食：

● 將水果及低脂奶或脫脂奶混合打成奶昔；又或者在飲用咖啡奶茶時，以低脂奶或脫脂奶取代植脂奶，可以增加 鈣質 的吸收。

● 煮麥皮時，以低脂奶或脫脂奶取代水，再以乾果代替砂糖，既可以增加鈣質的吸收，又能減少攝取游離糖，一舉兩得。

● 想炒蛋更嫩滑，除了加水加忌廉，亦可以選擇加入低脂奶或脫脂奶，比忌廉低脂，又比水多鈣質。

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責任編輯：鄺嫻