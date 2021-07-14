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【外傭檢疫】羅致光指須視乎菲律賓印尼疫情　調整外傭來港安排

社會 11:33 2021/07/14

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羅致光指須視乎菲律賓印尼疫情　調整外傭來港安排。圖為外傭接受檢測情況。（資料圖片）

本港疫情緩和，惟外傭入境仍有一定限制，影響本地僱主聘請外傭服務，勞工及福利局局長羅致光今日（14日）出席電台節目後，被問到當局有沒有計劃放寬外傭來港，他表示菲律賓及印尼的疫情受到關注，特別是變種病毒的傳播，政府每日都留意有關數字，會視乎疫情變化、疫苗接種情況、防疫措施及不同國家的人流流動等因素。

本港對菲律賓及印尼航班實施「熔斷機制」後，外籍家庭傭工未能來港工作，對於有關機制是否有進一步的調校空間，他表示當局會繼續探討，當完成有關研究後會有公布。

羅致光又指出本港的就業情況近月有改善，但個別與旅遊相關的行業，失業率仍然相當嚴重，當局預計全球疫情難以在短期內平息，不少發展中國家的疫情仍然不樂觀，可能持續至2023至2024年，他強調港府難以連續數年資助旅遊業，目前要考慮如何幫助一些冰封已久的行業從業員轉行。

今期消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

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