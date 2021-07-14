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【波士BB2】林盛斌蝦頭睇戲學家人相處　楊詩敏曾因父母離婚感生氣

娛樂 11:16 2021/07/14

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Bob跟蝦頭一同受訪。

林盛斌（Bob）及楊詩敏（蝦頭）日前作客《StarTalk》，接受主播許文軒專訪，大談為動畫電影《波士BB 2》配音感受。

Bob説：「上一輯上映時，劇情講多了個家庭成員而被忽略，當時正好小朋友未出世，在媽咪個肚入面，而三個家姐仍未知，當我告知屋企有多個成員時，嘩！她們好大反應，特別大家姐，又喊又鬧，話我為何又有，生咁多做甚麼，已經有三個還生？你們好得閒？」

阿Bob之後帶女兒看第一集，之後女兒喊，明白如果遲些有新成員，會好錫他：「原來電影有教育意義，學識每個成員都要相親相愛，我都好感動。」Bob直言要跟子女多溝通，他說：「我有同三個女講，如果拍拖完全冇問題。幾多歲拍都得，但要給爸爸認識先。」

蝦頭表示今輯電影有一段兄弟情令她好深刻，她說：「劇情講述兄弟不和之後和好，其實我爸媽以前離婚，令我覺得有點憎恨，導致我們關係麻麻，有段時間我甚至會生氣、不理父母，離家出走。人大了就發覺始終是我父母，而他們都沒嬲我，這幾年我跟媽咪住，間中亦有見爸爸，覺得父母年紀大，我應該盡力去照顧。」

談到生育問題，她笑說：「我這個年齢冇得生！其實我鍾意小朋友，小朋友都好鍾意我，但我諗領養多過自己生，我知道不簡單，及要我另一半都要接受，有時覺得未照顧到自己，又怎去照顧下一代？不過首先要Bob快點介紹男仔畀我先！」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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