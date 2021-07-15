【聲夢傳奇】鍾柔美姚焯菲結成好友　Yumi曾表示要與Chantel絕交？

▲ 姚焯菲與鍾柔美因為參加《聱夢傳奇》成為好友。

TVB選秀歌唱節目《聲夢傳奇》將於下周一（7月19日）直播總決賽，當中大熱之一的「國民初戀」姚焯菲（Chantel），早憑翻唱甜爆的《戀愛預告》率先跑出，鍾柔美（Yumi）緊接亦以跳唱《狂野之城》而人氣急升。

年紀輕輕的二人參賽時只得14歲，鏡頭前雖是競爭對手，但背後沒有不和，是惺惺相惜的好朋友。

【聲夢傳奇】何晉樂冼靖峰唱出夢想 Rock+Archie理想與現實兩兼顧

▲ 姚焯菲與鍾柔美情同姊妹。（陳家瑩攝）

情同姊妹

Chantel與Yumi站於舞台上有迷倒不少觀眾的魅力，但褪去參賽者的名銜，她們卻仍是平凡的中學生。雖然同年出生，不過Yumi卻總在二人間擔起照顧Chantel的「大姐姐」責任，二人接受TOPick專訪，Chantel也坦言：「其實她（Yumi）年紀最小，但真的很像姐姐。」

Yumi表示Chantel經常粗心大意：「她就是個甚麼都不理，做了才算的人，好像做完訪問時會直接走忙了交還麥克風，想飲珍珠奶茶又不顧儀態，但我就會怕她弄髒衣服。」

Chantel笑指Yumi很像她的「保母」，也感激對方的貼心。不過，她就投訴Yumi曾要與她「絕交」：「我很容易哭，試過有次Yumi很認真很認真地說：『你再喊丫！你再喊我就唔同你做朋友。』」

【聲夢傳奇】何晉樂冼靖峰晉身總決賽 Rock+Archie夢想與現實兩兼顧

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

在旁的Yumi解釋，此說話只是出於一番好意：「我很擔心她會因為哭而影響比賽表現，覺得她可以哭，但哭完後便要解決問題，不能總因小事便流眼淚。」

Chantel亦憶述曾因參加比賽與校內朋友疏離：「剛開始比賽時較少時間回校上課，與同學的關係慢慢疏遠，我覺得她們不想再與我做朋友，那時很難過，覺得所有朋友都離我而去，但幸好我還有Yumi她們。不過現在排練減少，多了時間回校，朋友們終於一個個回來。」

一起經歷多場比賽及排練，Yumi與Chantel也建立了深厚的友誼。

其實有不少支持者也直指，二人再加另外的參賽者炎明熹（Gigi）及詹天文（Windy）可組女團出道，因各自擅長不同範疇的她們非常合拍。Chantel與Yumi亦稱若有機會以女團出道也會想嘗試。

▲ 網民建議Chantel、Yumi、Gigi及Windy組女團出道。（Instagram圖片）

【聲夢傳奇】官方澄清炎明熹三甲不入傳聞 TVB回應：所有參賽者已簽約

從容面對評價

由中學生搖身變成公眾人物，日常生活自然引起關注，比賽表現亦會引來正負面評價，不過Yumi與Chantel已慢慢習慣，並以平常心態應對。Yumi稱：「我會有好奇心想看觀眾說甚麼，不論是YouTube片及社交平台留言都會看。但就是因好奇心令我很易自責，別人覺得表現不好的地方，我會希望有進步。」

Chantel感認同：「初時我會很想平反，別人覺得我做得不好我會很想做得好，但後來覺得表演是為自己，再想只會影響表現，不如聽專業的意見更好。」

自小夢想活在舞台，Yumi也較同齡人成熟，有預早踏入成人世界工作的準備：「我很想唱歌，也是我從小到大的夢想，心裏預料到入行一定會有被攻擊、有被追捧的時候，現在會慢慢學習調節心態。」

▲ Chantel曾因比賽排練而少回校上課。（陳家瑩攝）

比賽教會我們的事

《聲夢傳奇》以淘汰賽制進行，二人都曾於首輪比賽中進入淘汰房，面對比賽中一個又一個隊友的離去，也成了她們人生中重要的一課。

Windy當時被淘汰令情同姊妹的她們最為傷感，Yumi憶述：「我與Windy關係很close，當時真的很難過，明明大家承諾一起努力到最後，但她中間便突然離開，很心痛。去到下一場比賽時不再有人與我聊天，就好像失去了很重要的東西一樣。」

Chantel形容：「Windy被淘汰的感覺令我覺得好像有人離世，雖然不是真的難開，但感覺是一樣的。」她再指15位學員感情要好，任何一個人離開比賽也像是一塊完整的臉缺少了任何一個部位一樣。

▲ Yumi指入行預了有正負面評價。（陳家瑩攝）

不過比賽亦令Chantel真切感受「友誼第一，比賽第二」的道理：「我真的不注重輸贏，獎項其實只取決於你決賽當晚的表現，長大後回看這只是一個出道的方法，但友情不同，所以不想因為輸贏失去了朋友。」

Yumi直言能夠走到決賽這步已心滿意足：「我是看好Gigi的，拎獎對我真的無所謂，我只希望努力留下最好的表演在舞台上。」

【聲夢傳奇】Yumi唱《狂野之城》突破50萬點擊 鍾柔美12歲比賽已跳到甩帽【有片】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

《聲夢》之後

比賽過後，Chantel與Yumi回歸主力做學生，但在一直以來的拍攝中，二人也不忘努力學習，由當初不知如何在比賽與課業中取得平衡，到考試能穩定發揮，考取滿意的成績。

在追夢的背後，其實二人也對升學發展有另一個想法。Chantel稱：「如果可以是會選音樂，不過另外也會考慮商科，畢竟音樂是興趣，但商科在將來的工作上前路較廣闊。」Yumi碰巧有相同看法，指商科也是她的另一條路，即使音樂不成功，亦有另一方面的發展。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

場地：Da Filippo Trattoria @ Harbour City

記者：陳家瑩

同場加映：Gin Lee專訪