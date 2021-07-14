【好人好事】大埔愛心茶室安排長者義剪活動　每周例行派一次飯網民勁讚

▲ 大埔愛心茶室安排長者義剪活動。

香港仍有很多善心人，位於大埔的鼎天茶室近年持續向長者派飯，最近亦安排了兩位髮型師幫手義剪，讓不少長者受惠。網友大讚有愛舉動，負責人在Facebook回應稱：

只係我去做先！只要大家有能力出一分力，社區就會充滿歡樂，大家都要加油繼續努力。

大埔鼎天茶室昨日在Facebook專頁分享長者義剪活動情形，由兩位有心的髮型師Jay及Jerry幫忙長者義剪。而帖文亦盛讚一對很有愛心的小妹妹及媽媽，每星期都會捐出零用錢，買餅派給公公婆婆。茶室表示一個月會安排兩次義剪服務：「幫公公婆婆執返靚仔靚女！」並呼籲街坊要多多幫襯兩名髮型師。

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茶室善舉引來不少網民讚賞，紛紛留言鼓勵及向茶室致謝：

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責任編輯：羅嘉欣