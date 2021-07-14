  • 32°C
香港時間 : 2021714日 (週三) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】大埔愛心茶室安排長者義剪活動　每周例行派一次飯網民勁讚

健康 11:46 2021/07/14

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

大埔愛心茶室安排長者義剪活動。

香港仍有很多善心人，位於大埔的鼎天茶室近年持續向長者派飯，最近亦安排了兩位髮型師幫手義剪，讓不少長者受惠。網友大讚有愛舉動，負責人在Facebook回應稱：

只係我去做先！只要大家有能力出一分力，社區就會充滿歡樂，大家都要加油繼續努力。

大埔鼎天茶室昨日在Facebook專頁分享長者義剪活動情形，由兩位有心的髮型師Jay及Jerry幫忙長者義剪。而帖文亦盛讚一對很有愛心的小妹妹及媽媽，每星期都會捐出零用錢，買餅派給公公婆婆。茶室表示一個月會安排兩次義剪服務：「幫公公婆婆執返靚仔靚女！」並呼籲街坊要多多幫襯兩名髮型師。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

茶室善舉引來不少網民讚賞，紛紛留言鼓勵及向茶室致謝：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【好人好事】網民跌電話落海fb發帖求助 「大埔水行俠」潛入吐露港成功尋回
19:22 2021/07/07
【好人好事】網民跌電話落海fb發帖求助 「大埔水行俠」潛入吐露港成功尋回
【完善人生】為97歲婆婆尋回104歲失散姐姐　安老院舍助長者不留遺憾圓滿人生
16:02 2021/07/09
【完善人生】為97歲婆婆尋回104歲失散姐姐　安老院舍助長者不留遺憾圓滿人生
【好人好事】婦人鯁魚骨睇私家醫生被打發　改去公院求醫獲細心照料
12:22 2021/07/07
【好人好事】婦人鯁魚骨睇私家醫生被打發　改去公院求醫獲細心照料

你可能感興趣

【好人好事】網民跌電話落海fb發帖求助 「大埔水行俠」潛入吐露港成功尋回
19:22 2021/07/07
【好人好事】網民跌電話落海fb發帖求助 「大埔水行俠」潛入吐露港成功尋回
【完善人生】為97歲婆婆尋回104歲失散姐姐　安老院舍助長者不留遺憾圓滿人生
16:02 2021/07/09
【完善人生】為97歲婆婆尋回104歲失散姐姐　安老院舍助長者不留遺憾圓滿人生
【好人好事】婦人鯁魚骨睇私家醫生被打發　改去公院求醫獲細心照料
12:22 2021/07/07
【好人好事】婦人鯁魚骨睇私家醫生被打發　改去公院求醫獲細心照料
正能量 Facebook 網絡熱話 大埔

最高瀏覽

【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
12:09 2021/07/12
【靚太安樂窩】90後夫婦3年儲夠首期上車　39萬裝修320呎居屋淘寶擺設
【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】
13:19 2021/07/12
【打針獎賞】莎莎100萬元抽獎今午接受登記 　8月起連抽10周每人可獲2,000元現金券【內附登記連結】
【疫苗接種】疫苗抗體水平維持6至9個月　專家指5類人士或要考慮接種第三劑
11:24 2021/07/13
【疫苗接種】疫苗抗體水平維持6至9個月　專家指5類人士或要考慮接種第三劑