【酒店下午茶】港麗聯乘Venchi朱古力推甜蜜High Tea　品嘗傳統意式朱古力甜品+手工雪糕

▲ Conrad與意大利朱古力品牌Venchi聯乘的下午茶，有多款朱古力甜品，賣相十分精緻。(酒店提供)

香港港麗酒店樂聚廊與百年意大利朱古力工藝品牌Venchi合作，由即日至9月12日合作推出一系列以Venchi特級朱古力為靈感而打造的下午茶美食，朱古力迷定必滿足。

來自意大利西北部皮埃蒙特的Venchi，始創於1878年，堅持不使用化學添加劑，只用天然原料，以獨門配方和百年傳統工藝，製作出多款口味獨特的頂級朱古力。

酒店的意藉行政總廚Claudio Rossi今次會融合Venchi各式特級朱古力，創作出多款精緻鹹甜美點。甜點方面，便有傳統的意式黑朱古力布甸，入口如絲輕柔幼滑，每一口都縈繞著Venchi 56% 黑朱古力的香濃可可氣息，頂部綴以杏仁脆，口感層次更添豐富。

香橙朱古力蛋糕及黑朱古力覆盆子果撻，就完美展示水果與朱古力天衣無縫的搭配，層層堆疊出迷人風味，前者清新香橙平衡濃郁朱古力，果香四溢；後者選用甘香滑順的Venchi 85%黑朱古力，夾雜覆盆子酸甜清爽的滋味，十分吸引。

樂聚廊更有Venchi Cioccogelateria意大利雪糕車，提供透心涼的消暑意式手工雪糕，有朱古力松露、榛子、牛奶朱古力脆片和芒果四種口味。裝載著雪糕的雪糕筒，會沾上Venchi的Suprema Nocciola榛子朱古力醬，可可香芬芳撲鼻，搭配細膩順滑的雪糕，令人回味無窮。

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鹹點方面，主廚採用意大利多款時令食材，款式包括車厘茄開心果意式麵包，以香氣濃郁的羅勒青醬作點綴，清爽怡人。巴馬火腿芳堤娜芝士藏紅花麵包，入口鬆軟，鹹香可口；煙三文魚意大利軟芝士朱古力泡芙，煙三文魚嫩滑帶煙熏味，甘香豐膄，混合滑溜軟芝士配以Venchi朱古力泡芙進食，鹹甜交錯，惹味十足。

美食以外，雙人下午茶亦有飲料供應，賓客可選士多啤梨氣泡特調Strawberry Fritz、特選朱古力鮮奶黑茶Cocoa Tea Latte、精選茗茶或咖啡。食客亦可以點選一杯Moscato d’Asti意大利氣泡酒(需另加120元)，口感甜美，花香四溢，帶有桃子、蜂蜜、柑橘滋味，令人難以抗拒。

Conrad X Venchi 「Taste of Allegria」 下午茶價錢為558元/2人、338元/1人，隨下午茶更免費贈送Venchi特選朱古力四片，以及Venchi購物優惠禮券乙張。

樂聚廊Venchi 「Taste of Allegria」下午茶

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層

電話：2822 8891

供應日期：即日至9月12日

記者：招美寶