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【書展防疫】專家建議兩款口罩應在書展禁用　籲市民勿戴手套恐增加傳播風險

社會 12:10 2021/07/14

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書展今日開鑼，貿發局表示已採取一系列防疫措施。（冼偉倫攝）

書展今日（14日）開鑼，預料人群聚集眾多，專家指出即使本港本地個案已連日「清零」，為防隱形患者，建議市民注意防疫措施，包括有兩款口罩不應配戴，同時每隔30分鐘要消毒雙手，避免病毒透過書籍傳播。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日接受電台訪問時指出，書展有一系列的防疫措施，其中會加強鮮風系統的情況，不過未有交代比較人多的地方是否會增加空氣清新機，以加強空氣流動，因為人多聚集的時候，空氣不流動會有風險，希望主辦單位或者攤位的負責人可以增加空氣清新機。

至於參加書展的市民，他指出一定要戴口罩，相信市民都十分了解，不過有兩種口罩，一種是「自私口罩」，即是有呼吸閥的口罩，如果是戴上此類口罩應禁止入場，另一款是「透明口罩」，只用透明膠片遮擋口水的都不應配戴。同時要盡量使用電子付費，避免使用現金，過往曾有研究指出新冠肺炎病毒在紙張上可以存活時間較長，最長可以達21天。

他表示，在入場前要用消毒液清潔，市民每隔30分鐘都要使用消毒搓手液消毒，同時在場地內要指定地區飲食，飲食前都要消毒雙手，如果每個人都有此習慣，書籍傳播病毒的風險可以減低，建議不要戴手套或者膠手套，對於防疫本身沒有幫助，而且手套容易黏上細菌或病毒，增加傳播病毒的風險。

對於昨日有市民險被打「空針」，何栢良指是潛在嚴重的醫療事故，雖然接種位置是膊頭的肌肉，但一旦將空氣錯誤打入人體內，可以造成嚴重的併發症。他表示科興疫苗有單劑次的疫苗樽，抽出來再核對，預料中間出錯的情況，有機會準備時有其中一樽或者整批次未有抽樽，或者抽漏了情況，然後就取出來使用。

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部，出現奇怪徵狀，即看:

今期消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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