【嬰幼兒加固】全脂奶vs低脂奶vs脫脂奶 嬰幼兒幾歲可以轉飲全脂牛奶？

▲ 嬰幼兒1歲開始可以轉飲全脂牛奶。

新手爸媽都重視嬰幼兒的加固問題，假如嬰幼兒飲用母乳或嬰兒配方奶粉，幾多歲開始可以轉飲全脂牛奶、低脂牛奶或脫脂牛奶？而轉飲時有什麼需要注意？市面上有不少標榜為兒童而設的奶粉，是否較適合小朋友呢？

消委會指，母乳是嬰兒的天然食糧，餵哺母乳為孩子和母親的健康帶來很多即時和長遠的好處。根據世界衞生組織（世衞）建議，嬰兒出生最初6個月全吃母乳，約到6個月大，應逐漸添加固體食物以滿足嬰兒的營養需要，並繼續餵哺母乳至2歲或以上。以嬰兒配方奶餵哺的幼兒可在12個月大後由嬰兒配方奶粉轉用全脂牛奶。

不過，由於幼兒在適應進食固體食物的進度各有不同，若孩子適應固體食物較慢、吃肉吃菜較少，他們便未必能夠從固體食物攝取足夠鐵質，可以飲用適量的配方奶粉可以幫助補充鐵質，但要注意飲奶的分量，飲奶過多會影響吃正餐的胃口。

消委會建議，1至2歲的幼童每天飲用360毫升至480毫升全脂牛奶；2至5歲每天飲用480毫升奶；2歲後可飲用熱量較低的低脂奶；5歲後可飲用脫脂奶。除奶以外，亦可選擇其他奶製品例如乳酪或加鈣豆奶。

消委會也提醒，果味及朱古力味牛奶含添加糖分，會增加蛀牙及肥胖機會，故不宜多喝。1歲後幼兒亦應停用奶瓶飲奶，以減低蛀牙風險。

為兒童而設的奶粉有用嗎？

消委會解釋，兒童從奶主要攝取的營養素是鈣質，一般低脂奶或脫脂奶已能提供適量鈣質，毋須選用標榜為小朋友而設的奶粉，標榜適合偏食兒童及有助長高的奶粉，通常添加了不同的營養素，或有助孩子攝取足夠營養，但這並不能幫助孩子建立健康的飲食習慣。世衞也不建議飲用標榜為小朋友而設的奶粉。若家長對孩子生長及飲食營養有疑問，應諮詢醫護人員。

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責任編輯：王明芳