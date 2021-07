【大叔的愛】簡慕華21年前選港姐片翻hit　演Francesca展熟女魅力吸引簡粉

▲ 簡慕華的陳年選港姐片段被翻hit。

ViuTV的港版《大叔的愛》掀起追劇熱潮,除黃德斌、呂爵安(Edan)、盧瀚霆(Anson Lo)這三大男主角人氣急升外,飾演KK老婆Francesca的簡慕華演技亦備受讚賞,多了一批「簡粉」。

昨晚(7月13日)《大叔的愛》的劇情講Francesca被小鮮肉Louis(邱士縉飾)示愛表白。現實中的簡慕華同樣被讚是凍齡有術的美魔女,近日網上更瘋傳21前簡慕華參選港姐的片段,只見其外表及身型同樣零走樣,難怪網民說:「當年係清純靚女,而家係氣質靚女。」

【大叔的愛】簡慕華與黃德斌第4度演夫婦 於大台當綠葉17年離巢覓真愛

▲ 簡慕華於《大叔的愛》演KK老婆。

魅力吸引一批簡粉

現年44歲的簡慕華於2017年離巢TVB,淡出娛樂圈的她榮升人妻,數年前移民加拿大享受婚姻生活。及至今年初獲ViuTV邀拍《大叔的愛》,跟舊拍檔黃德斌飾演夫婦才再出山。

結果她憑演失婚婦Francesca成功彈出,連「MIRROR苦主群」的一班老公也大讚她具魅力,不少也成為「簡粉」,亦令其舊照、舊片翻hit,而她於21年前選港姐時的片段就遭網民翻出。

▲ 於《大叔的愛》裡被小鮮肉仰慕。(影片截圖)

簡慕華身材零走樣

入行前,簡慕華曾當泰國航空地勤人員,及至2000年參選香港小姐競選而入行。

從被翻出的港姐片段所見,當時她的參賽號碼為20號,由於樣子跟天后王菲有點相似,因而獲封「翻版王菲」,而簡慕華容貌跟21年前未有太大變化,更增添一份溫婉氣質;於泳裝問答環節裡,她穿上紅色泳衣大騷勻稱身型,只見其身型甚弗,腹部盡現線條,雖然簡慕華表現很淡定,轉數又快,可惜最後卻未能入5強。

而現在的簡慕華保養得宜,除身材、樣貌零走樣外,皮膚亦十分白滑,難怪網民大讚她40歲後更有魅力。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

科大物理學系畢業

另外,簡慕華擁有高學歷,她於1998年畢業於科大物理學系,大學畢業之後原本可當教師或從事大學科學研究工作,不過她覺得不夠「好玩」,參選港姐前她曾為港台拍攝教育電視物理科節目。近日那片段亦再翻Hit,只見她於片中示範「靜電吸塵」的實驗。

網友即大讚現在的簡慕華甚有女人味;「當年係清純靚女,而家係氣質靚女。」、「雖然係低清...但感覺好似同而家見到既佢一樣樣既」。

【大叔的愛】黃德斌變萌大叔向Edan示愛 首演喜劇少女表情展反差萌【有片】

▲ 簡慕華鮮有地於社交平台放閃。(取自微博)

簡慕華演技出眾

加入TVB後,簡慕華雖然只是演閒角,惟演出機會不斷,及至2007年,憑在《同事三分親》飾演Doris一角而為人熟悉。

直至2012年,她藉《心戰》首度擔任第三女主角,於《萬千星輝頒獎典禮2012》獲提名「最佳女配角」,翌年,憑宮廷劇《金枝慾孽貳》而於《萬千星輝頒獎典禮2013》再度獲提名「最佳女配角」。

可惜多年來跟獎項無緣,17年簡慕華演出完《超時空男臣》後結束與TVB的17年賓主關係。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

秘嫁舊同學

至於感情生活方面,簡慕華為金牌監製戚其義愛將,因此二人緋聞傳足多年。

於2017年離巢後,她秘嫁圈外男友,據知兩人為中學同學,於同學聚會碰面而撻著,秘嫁近1年後她才公布喜訊,在18年2月她於社交平台分享跟老公的合照,只見二人情深對望,而簡慕華留言:「We do. We did. Forever and always.」

同場加映:MIRROR專訪