【大叔的愛】簡慕華21年前選港姐片翻hit　演Francesca展熟女魅力吸引簡粉

▲ 簡慕華的陳年選港姐片段被翻hit。

ViuTV的港版《大叔的愛》掀起追劇熱潮，除黃德斌、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）這三大男主角人氣急升外，飾演KK老婆Francesca的簡慕華演技亦備受讚賞，多了一批「簡粉」。

昨晚（7月13日）《大叔的愛》的劇情講Francesca被小鮮肉Louis（邱士縉飾）示愛表白。現實中的簡慕華同樣被讚是凍齡有術的美魔女，近日網上更瘋傳21前簡慕華參選港姐的片段，只見其外表及身型同樣零走樣，難怪網民說：「當年係清純靚女，而家係氣質靚女。」

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▲ 簡慕華於《大叔的愛》演KK老婆。

魅力吸引一批簡粉

現年44歲的簡慕華於2017年離巢TVB，淡出娛樂圈的她榮升人妻，數年前移民加拿大享受婚姻生活。及至今年初獲ViuTV邀拍《大叔的愛》，跟舊拍檔黃德斌飾演夫婦才再出山。

結果她憑演失婚婦Francesca成功彈出，連「MIRROR苦主群」的一班老公也大讚她具魅力，不少也成為「簡粉」，亦令其舊照、舊片翻hit，而她於21年前選港姐時的片段就遭網民翻出。

▲ 於《大叔的愛》裡被小鮮肉仰慕。（影片截圖）

簡慕華身材零走樣

入行前，簡慕華曾當泰國航空地勤人員，及至2000年參選香港小姐競選而入行。

從被翻出的港姐片段所見，當時她的參賽號碼為20號，由於樣子跟天后王菲有點相似，因而獲封「翻版王菲」，而簡慕華容貌跟21年前未有太大變化，更增添一份溫婉氣質；於泳裝問答環節裡，她穿上紅色泳衣大騷勻稱身型，只見其身型甚弗，腹部盡現線條，雖然簡慕華表現很淡定，轉數又快，可惜最後卻未能入5強。

而現在的簡慕華保養得宜，除身材、樣貌零走樣外，皮膚亦十分白滑，難怪網民大讚她40歲後更有魅力。

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科大物理學系畢業

另外，簡慕華擁有高學歷，她於1998年畢業於科大物理學系，大學畢業之後原本可當教師或從事大學科學研究工作，不過她覺得不夠「好玩」，參選港姐前她曾為港台拍攝教育電視物理科節目。近日那片段亦再翻Hit，只見她於片中示範「靜電吸塵」的實驗。

網友即大讚現在的簡慕華甚有女人味；「當年係清純靚女，而家係氣質靚女。」、「雖然係低清...但感覺好似同而家見到既佢一樣樣既」。

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▲ 簡慕華鮮有地於社交平台放閃。（取自微博）

簡慕華演技出眾

加入TVB後，簡慕華雖然只是演閒角，惟演出機會不斷，及至2007年，憑在《同事三分親》飾演Doris一角而為人熟悉。

直至2012年，她藉《心戰》首度擔任第三女主角，於《萬千星輝頒獎典禮2012》獲提名「最佳女配角」，翌年，憑宮廷劇《金枝慾孽貳》而於《萬千星輝頒獎典禮2013》再度獲提名「最佳女配角」。

可惜多年來跟獎項無緣，17年簡慕華演出完《超時空男臣》後結束與TVB的17年賓主關係。

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秘嫁舊同學

至於感情生活方面，簡慕華為金牌監製戚其義愛將，因此二人緋聞傳足多年。

於2017年離巢後，她秘嫁圈外男友，據知兩人為中學同學，於同學聚會碰面而撻著，秘嫁近1年後她才公布喜訊，在18年2月她於社交平台分享跟老公的合照，只見二人情深對望，而簡慕華留言：「We do. We did. Forever and always.」

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