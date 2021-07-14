【智方便】逾60萬人登記使用「智方便」　料2023年年底可提供180項政府網上服務

▲ 政府於去年12月推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台。（資料圖片）

政府於去年12月推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，截至今年7月初，已有超過60萬人登記使用。創新及科技局局長薛永恒就立法會議員盧偉國提問作書面答覆，指截至7月初，已有超過110項常用政府及公私營機構的網上服務採用「智方便」，預期到2023年年底，市民將可經「智方便」平台接達超過180項政府網上服務。

政府指，「智方便」於去年12月29日正式推出，截至今年7月初，已有超過60萬人登記使用。以合資格人口計算，參與率約為8.7%，優於多個已推行類似措施的國家的首半年參與率，如比利時（2.6%）、愛沙尼亞（3.6%）和新加坡（4%）。

薛永恒表示，政府資訊科技總監辦公室會繼續推動各政府部門利用「智方便」作身分認證和數碼簽署，並開發更多便民利民的數碼政府服務和簡化作業流程，包括讓市民於網上完成所需程序，免卻親身前往相關辦事處的要求。現時，已登記備有數碼簽署功能「智方便+」的用戶，可於網上簽署及遞交續領車輛牌照申請。

問及會否研究透過「智方便」發放現金津貼及消費券，薛永恒回應指，政府已開發一個登記資料庫，用作保存及便利日後推出類似計劃時運用相關資料。正接受登記的消費券計劃容許市民透過「智方便」應用程式作身分認證，只要登記人確認同意消費券計劃的收集個人資料的聲明中提及的處理安排，其資料會儲存於登記資料庫，政府日後若推出類似計劃時便可按需要運用。

資科辦亦正與內地和澳門相關單位研究其身分認證系統與「智方便」的合作空間，例如利用電子證書互認機制，推廣跨境電子商貿應用，便利香港居民於不同地方包括大灣區內，使用「智方便」登入各類網上服務、進行網上交易，以及作出具法律效力的數碼簽署等。政府會適時公布相關措施的進一步詳情。

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記者：陳子謙