【限量版口罩】193自家品牌LILABOC聯乘便利妥推火柴人口罩　黑白2色限量版7月14日開售【內附連結】

▲ 193自家品牌LIABOC聯乘便利妥推火柴人口罩！

Error成員193（郭嘉駿）的自家品牌LILABOC聯乘便利妥（Banitore）推火柴人限量版口罩，每盒20片，包括5片白色及15片黑色，售$139／盒，於7月14號中午12點開賣。

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193昨天（13日）已在IG預告新口罩誕生，並示範戴上兩款黑、白口罩，附上文字。

呢個絕對唔係廣告嚟，純粹想讚下個口罩真係好靚！

帖文一出，被網民稱為最佳model，又表示希望能成功買到口罩。

口罩特色

一盒包含黑/白兩款不同顔色配搭LILABOC設計logo，包括15片黑色及5片白色。三層一次性掛耳式口罩於無塵車間(ISO 8級別)生產，外層高密度不織布阻水層防止飛沫進入，中層聚丙烯熔噴過濾層過濾微塵及細菌，內層為吸濕層，可吸收濕氣及液體。

口罩規格如下：

細菌過濾率≥ 98%

微粒子過濾率≥ 98%

病毒飛沫 ≥ 98%

網上預訂詳情

而今日（14日）Banitore X LILABOC 3D Medical Mask接受網上預訂，詳情如下：

價錢：$139 一盒20片（白色5片+黑色15片）

尺寸：大(18.4w x 16.6h cm)、中(16.7w x 14.3h cm)、細(16w x 12.2h cm)

開售時間：7月14號中午12點開賣

開賣網站地址:https://shop.banitore.com.hk/collections/banitore-x-lilaboc

1. 購買須知

Banitore X LILABOC Collection 產品每次交易限購兩盒; 如需購買兩盒或以上, 則需再次下單訂購

2. 取貨須知

取貨地址: 觀塘鴻圖道50號地下A/B舖 (便利妥O2O店)

3. 取貨日期

18/7 及 25/7（10am-6pm) 共兩天; 店舖會按下單先後順序通知客人有關取貨時間, 各位客人務必留下電話及電郵。如18/7或25/7 兩天時間皆未能到店取貨, 可選擇在28/7 後於以下時間到店取貨

星期一至五：10am - 6pm

星期六：10am - 2pm

4. 優惠

為慶祝Banitore X LILABOC Collection , 目前買滿HK$200元正價口罩產品 (Banitore X LILABOC Collection除外) 即可享受免費送貨服務 (香港各區指定地方)

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責任編輯：王芷瑩