【前世情人】鄭中基10歲女迷上戀愛動漫萌起少女心　「暖男爸爸」立約限18歲拍拖被拒簽

▲ 鄭中基每星期設立「電影日」陪仔女睇戲，從中教做人的道理及了解子女的喜好。

家有一名暖男爸爸，會為孩子帶來很多窩心片段。擅長演笑片的鄭中基（Ronald）歌影視瓣瓣掂，以為他一定忙於工作，湊仔時間少，可是談起育兒經竟滔滔不絕，由講電影、講故事、選校，甚至發現10歲女兒萌起少女心，他是緊貼孩子的成長歷程，足證「暖男爸爸」並非浪得虛名。

鄭中基與第一代有線娛樂新聞台主播余思敏於2011年結婚，同年誕下大女Emma，4年後再誕一子Evan，現已分別10歲及6歲大。搞笑幽默的Ronald，湊小朋友都充滿個人特色。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

每周設「電影日」了解孩子喜好

孩子愈大愈容易收埋自己，Ronald堅持每周末設立「電影日」，透過親子睇戲了解子女的心境，從而加強溝通。Ronald會將全屋關燈，批准子女食爆谷飲汽水，就像在戲院睇戲。他笑言家中沒有戲院級設備，只有普通電視，但孩子一樣看得投入。

睇戲是我們傾談最多的時間，平時我們問小朋友︰「你今天不開心？」、「發生甚麼事呀？」他們總說沒事，但睇戲時他們會直指戲中這樣做不對，反問我「為甚麼會這樣？」，是他們發問最多的時間。

▲ 鄭中基對於女兒想戀愛，坦言做父母都不能擔心太多，惟有多分析及留意她的情緒。（湯炳強攝）

在Ronald心目中，孩子應喜歡益智卡通片，他常選邊看邊學的動畫，好像《Bob the Builder》（建築師巴布），但孩子不太領情，總說要看別的，「所以我都讓他們自選好了，還可了解一下甚麼電影吸引他們。」

不過，孩子總喜歡重複選同一套戲、問同一個問題、唱同一首歌，很多家長都聽過上千次的《Let It Go》吧！Ronald笑說，他的子女不但喜歡同一套戲，更是喜歡同一段。

例如戲中講一個笑話，他們會翻轉頭重看幾千次，還笑得好開心，播到隻碟都壞掉。我都有笑，但我是笑他們兩個，實在太搞笑！

▲ 鄭中基與余思敏誕下一對仔女，一家四口生活幸福。（IG圖片）

阿女迷戀愛動漫 推翻「愛情合約」

10歲的大女Emma最近開始有轉變，選擇的動畫大人化，警醒了Ronald留意快將踏入青春期的女兒。

她從小至今都愛選卡通片，她以前看的公仔好細粒，但現在看的公仔已是中學生般，內容情情塔塔，個男仔追這個女仔，但她對另一人有意思……

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

做爸爸的都擔心女兒拍拖，呷醋前世情人被男友搶走，Ronald早於Emma未識寫字已立下「Love Contract」（愛情合約），寫明女兒要到18歲後才可以拍拖，不知就裏的她曾口頭答應，但當時因未識寫字而沒有動筆，最近她竟重提舊事，向父母表明不簽約，令Ronald心裏不是味兒。

她開始有些感覺，知道男女朋友、戀愛、結婚是甚麼一回事。最近老婆對我說女兒決定不簽約，當刻我差點忘記了這份約，想不到她牢記著，還對媽媽說︰「我應承過爸爸會簽，但我不想了。」

Ronald無奈表示現今的小朋友較早熟，加上資訊發達，父母都不能擔心太多，惟有多從旁講解及觀察他們的情緒，最重要他們愛得開心，不開心就別浪費時間。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

暴龍哥積極「洗底」頻配音動畫

貴為影壇笑匠的「暴龍哥」，電影作品無數，小朋友也得知爸爸是一名演員，但「暴龍哥」拒絕了小朋友看其電影的要求，怕小朋友誤會他真的喜歡食「牛歡喜」，或以為爸爸喜歡扮女人。

他們在我演唱會看到一些片段，見到我在《行運超人》扮女人很好奇，我叫他們長大一點才看，這套不行，哈哈！

▲ 鄭中基認為小朋友將來做甚麼也不要緊，最重要是孩子健康開心。（湯炳強攝）

「我應該是全港配音最多卡通片的藝人！」Ronald深知自己的電影兒童不宜，多年前已急急補鑊，接連為卡通片配音，以應付孩子想看爸爸作品的要求。Ronald配音的動畫至今約10部，子女全都有捧場，現在最喜歡《POKÉMON》，以前則喜歡《超人特攻隊》，爸爸會從中教導他們要學會輸得起。

因為我配音的角色大多戰勝，只有在《超人特攻隊》是唯一奸角，藉此表示爸爸都會輸的，但輸了不要緊，檢討後再站起來。小朋友讚我配得幾好，但好快就問我可以看多一次英文版嗎？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

推介KIFF台灣電影

電影人的身份，令Ronald明白自己的事業會影響孩子成長，有責任多參與兒童適宜的電影及活動，今年他答應擔任第5屆香港兒童國際電影節（KIFF）大使，本屆電影節以「Back to the Cinema」為主題，精選了6部來自世界各地的兒童電影及動畫。

▲ 鄭中基為第五屆香港兒童國際電影節（KIFF）擔任大使。（湯炳強攝）

Ronald特別推介台灣電影《聽見歌 再唱》，由楊智麟執導，馬志翔、陳嘉樺（Ella）主演，故事以台灣原著民教育工作者馬彼得創立「台灣原聲童聲合唱團」的真人真事改編，將以掌聲擦亮孩子自信的教育理念傳遞下去。

故事講述老師和原住民孩子一起為合唱團比賽，努力拯救即將被廢的學校。過程中，合唱團的原住民孩子曾因自己的不同而自卑，Ronald希望教小朋友明白，人人都是與別不同，沒有人是完美，要學會欣賞及發揮自己獨特的地方，並接受自己的不完美，才能做到獨一無二的人。

第五屆香港兒童國際電影節於本月17號正式開鑼，其中《聽見歌 再唱》將於7月25日加場上映。

同場加映︰妻癌逝父兼母職養家 林子博仔女勸父釋懷︰你做得好好

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

記者︰林綺玲