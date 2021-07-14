【抗癌鬥士】港男頸側摸到小硬塊以為熱氣感冒　出現徵狀僅15天即確診晚期鼻咽癌

▲ 不煙不酒、生活健康的陳先生，偶然摸,到頸側有小硬塊，不料，竟然患上晚期鼻咽喉。

陳先生今年45歲，不煙不酒，家人也非煙者無吸二手煙；生活飮食健康，不喜歡吃醃製食品，亦沒有任何家族病史，因此確診患上第四期鼻咽癌也很詫異。

「上年10月發現一邊頸側的淋巴核有一顆細小的硬塊，起初不以為意，覺得可能是因傷風感冒或者『熱氣』導致。此外，早上起床時也發現鼻水帶有少許血絲，但情況只維持了一個星期，又剛碰巧當時是秋天時份，故此以為是天氣乾燥引致。」直到他發現另外一邊頸側的淋巴核，都出現硬塊就覺得情況不太正常，所以向耳鼻喉科專科醫生求診。

▲ 陳先生呼籲千萬不要忽視身體所發出的所有微細警號，因為及早確診不但能夠提升控制率，亦可以減少治療所帶來的副作用。（周美好攝）

醫生為陳先生進行內窺鏡檢查，發現有異樣並即時抽取組織作化驗，報告結果證實是惡性腫瘤，由有徵狀至確診僅15天。

確診鼻咽癌後，即時轉介至臨床腫瘤科，進行EB病毒DNA檢測及造影檢查，血液報告發現病毒指數非常高，而造影檢查報告發現癌細胞已擴散到淋巴組織及骨骼。

電療影響味覺

陳先生需要先接受6次化療，療程期間出現的副作用包括：胃口變差、噁心、頭髪脱落等，他形容像整天在暈車浪卻沒休止。及後就進行為期6-7星期共35的電療，期間亦需配合化療（即同步放化療），電療也令他出現副作用，包括：口乾、味覺變異、吞嚥困難等。

「最難捱是化療會有噁心感覺，難以進食；至電療時更影響口水分泌及味覺，長時間不知道自己在吃甚麼，熟悉的食物突然味覺消失，我去食店吃牛肉麵，感覺不到任何味道，那一刻感受好大，除了視覺、聽覺，原來味覺對人也很重要，有礙吃東西的欲望。」盡管如此，他深知抗病也要攝取足夠營養，無味道也會盡量吃。

▲ 陳先生接受治療前後的正電子掃描結果。（周美好攝）

完成所有療程後，陳先生於今年3月再進行正電子電腦掃描檢查，報告發現所有腫瘤已完全消失。現在生活已回復正軌，但會減輕工作，也會放慢工作步伐。體力仍未完全恢復，偶爾會散步、跑步，他希望不久後可重拾興趣，再次在網球場揮拍。

「雖然我檢驗結果是晚期，但不會太在意存活率有幾多成，阿Q一點想，這些數字對我來說沒甚意義，積極點鼓勵自己：我一定醫得好！」

留意硬而不痛的淋巴

鼻咽癌是本港最常見的頭頸癌，每年約有900宗新症。根據香港癌症資料統計中心數據顯示，鼻咽癌的發病年齡相對較其他癌症（如大腸癌和肝癌）小，當中，年齡介乎20至44歳、正值家庭和事業黃金期的男士。女士亦有機會患上此症，男女發病比例約為3.2比1。

鼻咽癌屬最具侵略性的頭頸癌之一，癌細胞經常轉移至淋巴結及其他器官。臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌表示，鼻咽的位置十分隱蔽，早期有機會沒有明顯病徵。要檢測當事人有否鼻咽癌，需用內窺鏡通過鼻孔至最盡頭才看得到，一般身體檢查要檢測鼻咽，不能在診所進行，要安排進行內窺鏡。有數據顯示，約8成沒有接受癌症篩查的患者確診時已屆中晚期（即第三、四期）。

▲ 謝耀昌醫生指鼻咽癌的成因多數非單一原因，包括家族史、嗜吃鹹魚、醃菜、吸煙飲酒以及帶有EB病毒等。（被訪者提供）

部分早期鼻咽癌徵狀除了不明顯外，有時更會與傷風感冒病徵相似，例如有單側頭痛、鼻塞、耳鳴或鼻腔分泌物。「不一定每個患者都有分泌物或帶有血絲，多是腫瘤較大時才有此情況。若腫瘤接近頭顱骨底部，侵蝕頭顱骨底，會有頭痛及壓住神經綫，導致面癱或影響面部肌肉。」此外，鼻咽癌最常擴散至頸部淋巴核，很多時患者觸摸頸兩側的淋巴硬硬的又不痛，有機會是「不好」的淋巴。

鼻咽癌檢測與治療

懷疑有鼻咽癌，常規檢查方法包括：

1.內窺鏡檢查：以內窺鏡檢查鼻咽有否異常組織增生，如有的話，需抽取活組織作病理化驗。然而此法具一定入侵性，所以年紀大、或患有血凝固障礙人士如正服用薄血丸、肝欠佳易出血者，接受此檢測時，其出血風險相對較高。

2.鼻咽癌DNA檢測：EB病毒與鼻咽癌息息相關，研究數據顯示，高達97%的鼻咽癌患者都帶有此病毒。傳統上，針對EB病毒的檢測包括：EB病毒抗體測試（或血清學測試）和EB病毒DNA定量測試。現時有一種專門針對鼻咽癌特徵的DNA測試，以次世代基因測序技術來分析人體的血漿內是否帶有鼻咽癌特徵的基因，從而找出早期鼻咽癌患者。謝醫生說：「可作為癌症的篩查，驗血相對簡單，毋須進行內窺鏡檢查。」

他強調就算發現身體內帶有EB病毒，也不必代表百分百是鼻咽癌，只是這病毒可誘發鼻咽癌。

▲ 早期鼻咽癌病徵可以不明顯，有時更會與部分上呼吸道疾病的病徵相似，如鼻塞和有分泌物等。（iStock）

不幸確診罹患鼻咽癌，放射治療（電療）為最主要的治療方案，利用輻射「電死」癌細胞，國際標準是一周進行5次，次數為33-35次，為期約6至8星期。「電療每次約5-10分鐘，期間不會感到任何痛楚或不適，惟在第四個星期會出現副作用，例如會有口乾、味覺變異、喉嚨痛。電療同時會殺死正常細胞，如口腔內長滿飛滋，令病人難以進食。」

化療在鼻咽癌治療中亦常使用。「有化療才會令電療有力去消滅癌細胞。患者一般每星期進行一次，會有作嘔作悶、頭髮脫落及影響腸胃的副作用。」

當鼻咽癌在原位復發，不能再在同一位置做電療，有時或需以手術割除腫瘤。

記者：周美好