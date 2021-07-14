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【熊抱青春記】彼思首部女導演執導長片　奇異經歷感受母女情【有片】

娛樂 12:10 2021/07/14

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《熊抱青春記》

迪士尼與彼思明年新作《熊抱青春記》（Turning Red）是彼思首部由女導演執導的動畫長片，更是一位華裔女導演兼奧斯卡得獎導演。

在《超人特工隊2》（Incredibles 2）同場加映的短片《包寶寶》（Bao）內，以活化成可愛小孩的小包，帶出一段動人的母女故事，執導此短片的加拿大華裔導演石之予（Domee Shi）更由此贏得奧斯卡最佳動畫短片大獎。

今次成為彼思首位動畫長片女導演的石之予，全新原創力作《熊抱青春記》再次透過電影探討與媽媽的關係，故事意念頗有趣。

故事講一名13歲少女李美蓮（Mei Lee），除要面對踏入少女成長期中身體、性情、人際關係的急劇變化之外，最特別就是她一激動秒速突變成為一隻超巨型小熊貓。

從初期發放的電影概念圖，見到這隻造型得意的小熊貓背著書包在學校出現，與周遭的學生形成強烈對比，喜感十足。

此外，英文版本更邀請憑《嗜血嬌娃》（Killing Eve）勇奪金球視后的首位亞裔演員吳珊卓（Sandra Oh）聲演李美蓮的媽媽。

撰文 : TOPick柴犬出動

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