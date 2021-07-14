【消委會】消委會檢測40款牛奶及牛奶飲品　14款蛋白質測試結果與標籤有差距

牛奶含豐富營養，不少人均有飲牛奶習慣，消委會是次檢測市面上40款牛奶及牛奶飲品，結果發現，有14款蛋白質測試結果與標籤有差距，其中一款牛奶蛋白質差距更達3成。

消委會在今年3月至4月從市面搜集40款牛奶及牛奶飲品樣本進行測試，當中包括26款樣本經超高温處理，14款經巴士德消毒，售價約由6.9元至67.9元。測試結果顯示，不同產品的營養素包括蛋白質、鈣質和脂肪含量存在差異。

在牛奶蛋白質方面，有14款蛋白質測試結果與標籤有差距，其中2款牛奶飲品樣本，子母高鈣較低脂牛奶飲品及明治CP-meiji新鮮牛奶飲品，每100毫升的蛋白質含量分別只有2.5克及2.1克，未符合「蛋白質來源」的要求（每100毫升3克）。當中明治CP-meiji新鮮牛奶飲品包裝上，附有「含蛋白質」營養素含量為3.0，但測試僅為2.1，實際含量比其包裝標示值少30%。

此外，有9款蛋白質測試結果與標籤有差距，差距為-2.8%至-10.7%。另佳之選全脂牛奶測試為3.4，標籤顯示為4.0，差距達-15.0%；澳洲哈維脫脂牛奶飲品蛋百質差距為-16.7%；十字牌0%脂肪高鈣脫脂牛奶飲品差拒為-17.5%；維記脫脂高鈣牛奶飲品差距為-14.3%。

「 明治CP-meiji」的代理商表示，一向注重產品品質及安全，將顧客放在第一位，每次生產均會進行營養素含量測試。該公司稱當收到本會的報告後，亦委託同一間化驗所為產品進行營養素 含量測試，並向消委會提交相關報告，表示測試結果與包裝上標示的營養標籤相若，符合食安標準。

雀巢牛奶公司的生產商表示，消委會的測試結果顯示其產品符合香港食品法規要求。「子母 」的代理商亦表示，其產品的營養成分組合符合香港法例要求，生產過程嚴格按照食品安全標準，消費者可安心飲用；「十字牌」的生產商表示，消委會的測試結果顯示其產品的三項營養素含量數值皆符合標籤法例的規定，會定期將各產品送至第三方檢測機構進行營養分析，以檢討相關標籤是否有需要更新，並在原料採購、製造、包裝、運輸和貯存等過程中都保持正常運作。

消委會建議，消費者購買前應先看清楚包裝上的產品描述、配料、成分及營養標籤，揀選適合的牛奶或牛奶飲品。

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