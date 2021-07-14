【港區國安法】「光城案」3男女提堂兩男還押候訊　女生仍留院缺席應訊

▲ 「光城案」3男女於西九龍裁判法院提堂兩男還押候訊，女生仍留院缺席應訊。(資料圖片)

警方早前搗破港獨組織「光城者」，以國安法拘捕多人，其中兩男一女被控串謀恐怖活動罪，案件今（14日）於西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯。當中中六女生因在醫院留醫，未能出席聆訊，男生及司機被拒保釋，還押至9月1日再訊。

3名被為中六女學生郭文希（18歲）、任職司機的陳凱量（24歲）及15歲羅姓中四男學生。他們同被控1項串謀恐怖活動罪違反《港區國安法》第24條及《刑事罪行條例》第159A及159C條。

控方指由於首被告仍留院治療，故未能在今天早上到庭，法庭押後至本周五或在她出院後立即帶到法庭提訊，期間由警方看管。

案件暫毋須答辯，以待警方進一步調查，包括翻看閉路電視片段等。總裁判官將案押至9月1日再訊，並拒絕兩名男被告保釋申請，兩人還押候訊。

控罪指3人於2021年6月6日至7月5日期間，在香港一同串謀何裕泓、歐文、15歲陳姓男生其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方式嚴重危害公眾健康或安全。

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記者：陳卓欣