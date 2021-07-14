【港區國安法】「光城案」3男女被控串謀恐怖活動罪　3人還押至9月再訊　

▲ 「光城案」3男女於西九龍裁判法院提堂兩男還押候訊，女生仍留院缺席應訊。(資料圖片)

警方早前搗破港獨組織「光城者」，以國安法拘捕多人，其中兩男一女被控串謀恐怖活動罪，兩名男子今（14日）早上被押解至於西九龍裁判法院提堂，女被告則因病留院，出院後今午應訊，3人暫毋須答辯，押後至9月1日再訊，還押候訊。辯方指女被告患抑鬱症及有輕生念頭，但精神科醫生處方的藥物被警方沒收，總裁判官遂下令懲教為她安排治療及協助。

3名被為中六女學生郭文希（18歲）、任職司機的陳凱量（24歲）及15歲羅姓中四男學生。他們同被控1項串謀恐怖活動罪違反《港區國安法》第24條及《刑事罪行條例》第159A及159C條。

案件暫毋須答辯，以待警方進一步調查，包括翻看閉路電視片段等。總裁判官將案押後至9月1日再訊，並拒絕兩名男被告保釋申請，女被告則無保釋申請，3人還押候訊。

控罪指3人於2021年6月6日至7月5日期間，在香港一同串謀何裕泓、歐文、15歲陳姓男生其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方式嚴重危害公眾健康或安全。

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記者：陳卓欣